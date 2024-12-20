https://ria.ru/20241220/podlodki-1990342630.html

В ЦКБ "Рубин" рассказали о строительстве подводных лодок

В ЦКБ "Рубин" рассказали о строительстве подводных лодок - РИА Новости, 20.12.2024

В ЦКБ "Рубин" рассказали о строительстве подводных лодок

Конструкторы "Рубина" за более чем столетие своей работы обеспечили строительство 1072 подводных лодок, из которых 956 - для ВМФ СССР и России, остальные были... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:14:00+03:00

2024-12-20T11:14:00+03:00

2024-12-20T11:14:00+03:00

безопасность

ссср

россия

марианская впадина

объединенная судостроительная корпорация

нато

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конструкторы "Рубина" за более чем столетие своей работы обеспечили строительство 1072 подводных лодок, из которых 956 - для ВМФ СССР и России, остальные были экспортированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального конструкторского бюро. "ЦКБ "Рубин" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") отмечает 22 декабря 124-летие своей работы. За это время бюро спроектировало и обеспечило строительство 1072 подводных лодок, в том числе 956 - в интересах Военно-морского флота СССР и России", - говорится в сообщении. "Рубин" обеспечивает полный жизненный цикл подлодок и другой морской техники. Бюро ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разрабатывает проектную документацию для строительства, ремонта и модернизации. ЦКБ проектирует и изготавливает необитаемые подводные аппараты тяжелого класса для научно-исследовательских работ на глубинах Мирового океана до 12 километров. Для этого созданы и продолжают создаваться новейшие технические решения, в том числе в области радиоэлектроники и конструкционных материалов. Ряд новинок был опробован на необитаемом аппарате "Витязь-Д", который впервые в мире выполнил полностью автономную миссию в Марианской впадине 9 мая 2020 года. Сегодня "Рубин" обеспечивает серийное строительство атомных и неатомных подводных лодок четвертого поколения, работает над пятым поколением, а также выполняет контрактные обязательства перед иностранными заказчиками. Первая в России проектная организация подводного кораблестроения под названием "Строительная комиссия подводных лодок" была создана 22 декабря 1900 года. Она успешно завершила строительство и испытания первой боевой подводной лодки Российского императорского флота "Дельфин" за три года, в 1903 году. Весь атомный подводный флот СССР и России, вооруженный баллистическими ракетами, построен по проектам "Рубина". В 1950-х годах "Рубин" инициировал применение крылатых ракет на подводных лодках, обеспечив строительство атомных, а затем неатомных кораблей, оснащенных этим оружием. В 1960-х годах конструкторское бюро впервые выполнило проект с учетом пожеланий иностранного заказчика, им стала Индия. В конце XX - начале XXI века по проектам "Рубина" реализована одна из самых успешных серий мирового подводного флота: 75 дизель-электрических подводных лодок построено по проектам 877 и 636. Подлодка "Якутск", спущенная на воду в октябре этого года, стала 75-м кораблем в рекордной серии из субмарин класса "Варшавянка" по классификации НАТО Kilo проекта 877/636. Она обладает водоизмещением 3,95 тысячи тонн, позволяет погружаться на глубину 300 метров и вмещает экипаж из 52-х человек. Скорость ее подводного хода составляет 18 узлов, а дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль. Кроме того, она способна находиться под водой в режиме автономного плавания до 45 суток. Все подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом. В частности, на вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр", которые позволяют обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.

https://ria.ru/20240813/podlodki-1965837525.html

https://ria.ru/20240813/podlodka-1965842427.html

https://ria.ru/20240814/apl-1966067220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ссср, россия, марианская впадина, объединенная судостроительная корпорация, нато