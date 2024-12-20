https://ria.ru/20241220/plennyj-1990300682.html

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на псориаз

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на псориаз - РИА Новости, 20.12.2024

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на псориаз

Украинский пленный Сергей Зинковский рассказал РИА Новости, что его взяли в штурмовики, несмотря на проблемы со зрением и псориаз: во время медкомиссии... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:34:00+03:00

2024-12-20T04:34:00+03:00

2024-12-20T04:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинский пленный Сергей Зинковский рассказал РИА Новости, что его взяли в штурмовики, несмотря на проблемы со зрением и псориаз: во время медкомиссии документы по врачам вместо него носил сотрудник военкомата. По словам 54-летнего Зинковского, его мобилизовали 11 июля в Киеве - сотрудники полиции остановили мужчину по дороге на работу для проверки документов и увезли в ТЦК. "(Медкомиссия) была. Но она такая медкомиссия, что тот, который меня водил,... "за ухо" водил, он за меня даже документы носил. В военкомате выписывали военный билет, оформляла секретарь, она сказала начальнику: "Вы что, издеваетесь? Зрение плюс 2,75, у него псориаз, а вы его берете в ДШБ (десантно-штурмовой батальон - ред.)", - сказал собеседник агентства. Зинковский рассказал, что их группу, состоящую из мужчин 48-54 лет, перебросили на покровское направление 16 августа, в плен он сдался 12 сентября в поселке Гродовка в ДНР.

https://ria.ru/20241219/plennyy-1990036822.html

https://ria.ru/20241218/vsu-1989935300.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, донецкая народная республика