Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:16 20.12.2024 (обновлено: 16:54 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pestov-1990445843.html
Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов
Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов - РИА Новости, 20.12.2024
Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов
Советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов умер в возрасте 78 лет, сообщается на сайте "Кино-Театр.ру". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:16:00+03:00
2024-12-20T16:54:00+03:00
культура
происшествия
россия
александр пестов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990529377_0:21:967:564_1920x0_80_0_0_3a240c83980639f6b90b4b6ec520ea91.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов умер в возрасте 78 лет, сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".Уточняется, что артист скончался 18 декабря.Пестов состоял в Союзе кинематографистов России. Среди его известных работ — "Возвращение Будулая", "Красная стрела" и "Дорожный патруль". Пестов также известен как каскадер, профессиональный гонщик и постановщик трюков. Кроме того, на протяжении многих лет он был штатным дублером актера Михаила Боярского.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990529377_7:0:944:703_1920x0_80_0_0_2a5866a7a25a355ddcbbc9c15b08b732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр пестов
Культура, Происшествия, Россия, Александр Пестов
Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов

Актер из "Возвращения Будулая" и дублер Боярского Александр Пестов умер в 78 лет

© Форвард-фильм, 2008 Кадр из сериала "Дорожный патруль - 2"
Кадр из сериала Дорожный патруль - 2 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Форвард-фильм, 2008
Кадр из сериала "Дорожный патруль - 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов умер в возрасте 78 лет, сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".
Уточняется, что артист скончался 18 декабря.
Пестов состоял в Союзе кинематографистов России. Среди его известных работ — "Возвращение Будулая", "Красная стрела" и "Дорожный патруль".
Пестов также известен как каскадер, профессиональный гонщик и постановщик трюков. Кроме того, на протяжении многих лет он был штатным дублером актера Михаила Боярского.
 
КультураПроисшествияРоссияАлександр Пестов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала