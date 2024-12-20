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Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов

Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов - РИА Новости, 20.12.2024

Умер актер из "Возвращения Будулая" Александр Пестов

Советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов умер в возрасте 78 лет, сообщается на сайте "Кино-Театр.ру". РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов умер в возрасте 78 лет, сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".Уточняется, что артист скончался 18 декабря.Пестов состоял в Союзе кинематографистов России. Среди его известных работ — "Возвращение Будулая", "Красная стрела" и "Дорожный патруль". Пестов также известен как каскадер, профессиональный гонщик и постановщик трюков. Кроме того, на протяжении многих лет он был штатным дублером актера Михаила Боярского.

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происшествия, россия, александр пестов