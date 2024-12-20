https://ria.ru/20241220/pensionerka-1990296859.html
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор - РИА Новости, 20.12.2024
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор
Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:13:00+03:00
2024-12-20T03:13:00+03:00
2024-12-20T05:28:00+03:00
происшествия
владимир путин
казань
прямая линия с владимиром путиным — 2024
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976185684_0:142:3009:1835_1920x0_80_0_0_14a568564cac1c29cbf77768702021bb.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам рассказала в беседе с РЕН ТВ.В четверг во время прямой линии с Владимиром Путиным женщина сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на платформе "Госуслуги". В результате ей начислили долг перед двумя банками почти на два миллиона рублей. Маркелова возмутилась, что на ее имя выдали значительные кредиты, несмотря на пенсию в 18 тысяч рублей, и при этом финорганизации не запросили никаких документов.По словам пострадавшей, сразу после пресс-конференции Путина с ней связался прокурор и заявил, что следствие взяло дело под свой контроль."С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение <...> получим экспертизу и направимся в суд", — цитирует пенсионерка представителя властей.Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении Маркеловой.
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990056985.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976185684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_379614de2b7b613f44a199b5d466ab3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, казань, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ирина волк
Происшествия, Владимир Путин, Казань, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Ирина Волк
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор
С дозвонившейся до Путина пенсионеркой Маркеловой связался прокурор