https://ria.ru/20241220/pensionerka-1990296859.html

С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор

С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор - РИА Новости, 20.12.2024

С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор

Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:13:00+03:00

2024-12-20T03:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам рассказала в беседе с РЕН ТВ.В четверг во время прямой линии с Владимиром Путиным женщина сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на платформе "Госуслуги". В результате ей начислили долг перед двумя банками почти на два миллиона рублей. Маркелова возмутилась, что на ее имя выдали значительные кредиты, несмотря на пенсию в 18 тысяч рублей, и при этом финорганизации не запросили никаких документов.По словам пострадавшей, сразу после пресс-конференции Путина с ней связался прокурор и заявил, что следствие взяло дело под свой контроль."С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение <...> получим экспертизу и направимся в суд", — цитирует пенсионерка представителя властей.Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении Маркеловой.

https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html

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происшествия, владимир путин, казань, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ирина волк