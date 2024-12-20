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С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор - РИА Новости, 20.12.2024
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03:13 20.12.2024 (обновлено: 05:28 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pensionerka-1990296859.html
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор - РИА Новости, 20.12.2024
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор
Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:13:00+03:00
2024-12-20T05:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам рассказала в беседе с РЕН ТВ.В четверг во время прямой линии с Владимиром Путиным женщина сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на платформе "Госуслуги". В результате ей начислили долг перед двумя банками почти на два миллиона рублей. Маркелова возмутилась, что на ее имя выдали значительные кредиты, несмотря на пенсию в 18 тысяч рублей, и при этом финорганизации не запросили никаких документов.По словам пострадавшей, сразу после пресс-конференции Путина с ней связался прокурор и заявил, что следствие взяло дело под свой контроль."С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение &lt;...&gt; получим экспертизу и направимся в суд", — цитирует пенсионерка представителя властей.Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении Маркеловой.
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
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происшествия, владимир путин, казань, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ирина волк
Происшествия, Владимир Путин, Казань, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Ирина Волк
С пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой связался прокурор

С дозвонившейся до Путина пенсионеркой Маркеловой связался прокурор

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила Владимиру Путину во время пресс-конференции, об этом она сам рассказала в беседе с РЕН ТВ.
В четверг во время прямой линии с Владимиром Путиным женщина сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на платформе "Госуслуги". В результате ей начислили долг перед двумя банками почти на два миллиона рублей. Маркелова возмутилась, что на ее имя выдали значительные кредиты, несмотря на пенсию в 18 тысяч рублей, и при этом финорганизации не запросили никаких документов.
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По словам пострадавшей, сразу после пресс-конференции Путина с ней связался прокурор и заявил, что следствие взяло дело под свой контроль.
"С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение <...> получим экспертизу и направимся в суд", — цитирует пенсионерка представителя властей.
Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении Маркеловой.
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