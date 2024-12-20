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Милонов предложил отменить единицы в школах - РИА Новости, 20.12.2024
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11:53 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/otmetki-1990356012.html
Милонов предложил отменить единицы в школах
Милонов предложил отменить единицы в школах - РИА Новости, 20.12.2024
Милонов предложил отменить единицы в школах
Депутат ГД Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением перестать ставить отметку "единица" в российских школах до... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:53:00+03:00
2024-12-20T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением перестать ставить отметку "единица" в российских школах до выработки единых рекомендаций в отношении этой педагогической санкции, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки "единица" в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции", - сказано в обращении. Милонов отмечает, что в его адрес обращаются родители школьников, обеспокоенные тем, что учителя в школах злоупотребляют выставлением такой оценки, как "кол" или единица. "При этом, "кол" может попасть в дневник и классный журнал за такие несущественные проступки, как забытая тетрадь, помарка при подготовке задания, обыкновенное незнание предмета", - уточнил автор. По его словам, в советский период "кол" был аналогом вызова родителей в школу, предметом серьезного внимания педагогов к ученику. Сегодня же "кол" может быть "инструментом эмоционального воздействия учителя, вероятно, до конца не осознающего тяжесть применяемой санкции к ученику", - добавил депутат ГД. "При этом даже один-единственный "кол" в журнале делает невозможным его исправление и серьезно влияет на средний итоговый балл по предмету", - заключил он.
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общество, виталий милонов, сергей кравцов, госдума рф, образование - общество
Общество, Виталий Милонов, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Образование - Общество
Милонов предложил отменить единицы в школах

Милонов предложил перестать ставить единицы в школах до выработки рекомендаций

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением перестать ставить отметку "единица" в российских школах до выработки единых рекомендаций в отношении этой педагогической санкции, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки "единица" в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции", - сказано в обращении.
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Милонов отмечает, что в его адрес обращаются родители школьников, обеспокоенные тем, что учителя в школах злоупотребляют выставлением такой оценки, как "кол" или единица.
"При этом, "кол" может попасть в дневник и классный журнал за такие несущественные проступки, как забытая тетрадь, помарка при подготовке задания, обыкновенное незнание предмета", - уточнил автор.
По его словам, в советский период "кол" был аналогом вызова родителей в школу, предметом серьезного внимания педагогов к ученику. Сегодня же "кол" может быть "инструментом эмоционального воздействия учителя, вероятно, до конца не осознающего тяжесть применяемой санкции к ученику", - добавил депутат ГД.
"При этом даже один-единственный "кол" в журнале делает невозможным его исправление и серьезно влияет на средний итоговый балл по предмету", - заключил он.
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ОбществоВиталий МилоновСергей КравцовГосдума РФОбразование - Общество
 
 
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