https://ria.ru/20241220/otmetki-1990356012.html

Милонов предложил отменить единицы в школах

Милонов предложил отменить единицы в школах - РИА Новости, 20.12.2024

Милонов предложил отменить единицы в школах

Депутат ГД Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением перестать ставить отметку "единица" в российских школах до... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:53:00+03:00

2024-12-20T11:53:00+03:00

2024-12-20T11:53:00+03:00

общество

виталий милонов

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением перестать ставить отметку "единица" в российских школах до выработки единых рекомендаций в отношении этой педагогической санкции, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки "единица" в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции", - сказано в обращении. Милонов отмечает, что в его адрес обращаются родители школьников, обеспокоенные тем, что учителя в школах злоупотребляют выставлением такой оценки, как "кол" или единица. "При этом, "кол" может попасть в дневник и классный журнал за такие несущественные проступки, как забытая тетрадь, помарка при подготовке задания, обыкновенное незнание предмета", - уточнил автор. По его словам, в советский период "кол" был аналогом вызова родителей в школу, предметом серьезного внимания педагогов к ученику. Сегодня же "кол" может быть "инструментом эмоционального воздействия учителя, вероятно, до конца не осознающего тяжесть применяемой санкции к ученику", - добавил депутат ГД. "При этом даже один-единственный "кол" в журнале делает невозможным его исправление и серьезно влияет на средний итоговый балл по предмету", - заключил он.

https://ria.ru/20241220/elzhur-1778508047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, виталий милонов, сергей кравцов, госдума рф, образование - общество