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"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике" - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:52 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990305743.html
"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"
"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике" - РИА Новости, 20.12.2024
"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"
Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может привести стратегическому неядерному сдерживанию в мире, такое заявление сделал бывший американский морпех... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:52:00+03:00
2024-12-20T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может привести стратегическому неядерному сдерживанию в мире, такое заявление сделал бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Если они (Россия — Прим. ред.) применят его снова, и результат будет очевиден, &lt;...&gt; это создаст неядерное стратегическое сдерживание", — выразил мнение морпех.По его словам, система "Орешник" доставит Украине и странам Запада большие неприятности из-за невозможности превзойти Россию по мощности военно-промышленного комплекса."У украинской армии недостаточно артиллерии, недостаточно средств ПВО. Они будут страдать от последствий, которые им доставит "Орешник", — добавил он.В четверг во время прямой линии президент России Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990300553.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Вооруженные силы Украины
"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

Берлетик: "Орешник" может привести к стратегическому неядерному сдерживанию

Удар "Орешником" по Днепропетровску
Удар Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Удар "Орешником" по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может привести стратегическому неядерному сдерживанию в мире, такое заявление сделал бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Если они (Россия — Прим. ред.) применят его снова, и результат будет очевиден, <...> это создаст неядерное стратегическое сдерживание", — выразил мнение морпех.
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По его словам, система "Орешник" доставит Украине и странам Запада большие неприятности из-за невозможности превзойти Россию по мощности военно-промышленного комплекса.
«
"У украинской армии недостаточно артиллерии, недостаточно средств ПВО. Они будут страдать от последствий, которые им доставит "Орешник", — добавил он.
В четверг во время прямой линии президент России Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Вооруженные силы Украины
 
 
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