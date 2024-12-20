https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990305743.html

"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике" - РИА Новости, 20.12.2024

"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может привести стратегическому неядерному сдерживанию в мире, такое заявление сделал бывший американский морпех... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:52:00+03:00

2024-12-20T06:52:00+03:00

2024-12-20T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

украина

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может привести стратегическому неядерному сдерживанию в мире, такое заявление сделал бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Если они (Россия — Прим. ред.) применят его снова, и результат будет очевиден, <...> это создаст неядерное стратегическое сдерживание", — выразил мнение морпех.По его словам, система "Орешник" доставит Украине и странам Запада большие неприятности из-за невозможности превзойти Россию по мощности военно-промышленного комплекса."У украинской армии недостаточно артиллерии, недостаточно средств ПВО. Они будут страдать от последствий, которые им доставит "Орешник", — добавил он.В четверг во время прямой линии президент России Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990300553.html

https://ria.ru/20241220/zelya-1990293825.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", вооруженные силы украины