https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990300553.html

"За 30 секунд". В США оценили заявление Путина о дуэли с "Орешником"

"За 30 секунд". В США оценили заявление Путина о дуэли с "Орешником" - РИА Новости, 20.12.2024

"За 30 секунд". В США оценили заявление Путина о дуэли с "Орешником"

Одна ракета "Орешник" способна за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с истребителями и личным составом в пять тысяч человек,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:36:00+03:00

2024-12-20T04:36:00+03:00

2024-12-20T06:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Одна ракета "Орешник" способна за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с истребителями и личным составом в пять тысяч человек, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Во время прямой линии в четверг Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар."Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы <...> стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. <...> "Орешник" уничтожит их всех примерно за 30 секунд", — рассказал офицер.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241220/putin-1990285092.html

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в мире, владимир путин, сша, прямая линия с владимиром путиным — 2024