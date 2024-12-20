"За 30 секунд". В США оценили заявление Путина о дуэли с "Орешником"
Уилкерсон: дуэль с "Орешником" станет самым настоящим пинком под зад для Запада
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Одна ракета "Орешник" способна за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с истребителями и личным составом в пять тысяч человек, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Во время прямой линии в четверг Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
"Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы <...> стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. <...> "Орешник" уничтожит их всех примерно за 30 секунд", — рассказал офицер.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.