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Орбан раскрыл подробности предложения о прекращении огня на Рождество - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 20.12.2024 (обновлено: 12:54 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/orban-1990376731.html
Орбан раскрыл подробности предложения о прекращении огня на Рождество
Орбан раскрыл подробности предложения о прекращении огня на Рождество - РИА Новости, 20.12.2024
Орбан раскрыл подробности предложения о прекращении огня на Рождество
В предложении Венгрии о прекращении огня на Рождество между Россией и Украиной речь шла о двух-трех днях, за это время перегруппировку не осуществить, заявил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:50:00+03:00
2024-12-20T12:54:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. В предложении Венгрии о прекращении огня на Рождество между Россией и Украиной речь шла о двух-трех днях, за это время перегруппировку не осуществить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы работаем над тем, чтобы, если большого всеобъемлющего мира в этом году быть не может, если стороны не готовы согласиться на долгосрочное и устойчивое прекращение огня, было хотя бы прекращение огня на православное Рождество... Поскольку речь идет о двух-трех днях, вариант, что противник использует это время для перегруппировки, исключается", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, летом во время визитов в Москву и Киев он уже высказывал предложение о временном прекращении огня, но тогда "ни одна сторона не была готова его принять", а сейчас "была готова как минимум одна сторона" - Россия "рассмотрела предложение", а позиция Украины "легко может измениться", если "они сядут и обдумают". Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ. Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989936601.html
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Орбан раскрыл подробности предложения о прекращении огня на Рождество

Орбан: в предложении о прекращении огня на Рождество речь шла о двух-трех днях

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. В предложении Венгрии о прекращении огня на Рождество между Россией и Украиной речь шла о двух-трех днях, за это время перегруппировку не осуществить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы работаем над тем, чтобы, если большого всеобъемлющего мира в этом году быть не может, если стороны не готовы согласиться на долгосрочное и устойчивое прекращение огня, было хотя бы прекращение огня на православное Рождество... Поскольку речь идет о двух-трех днях, вариант, что противник использует это время для перегруппировки, исключается", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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По его словам, летом во время визитов в Москву и Киев он уже высказывал предложение о временном прекращении огня, но тогда "ни одна сторона не была готова его принять", а сейчас "была готова как минимум одна сторона" - Россия "рассмотрела предложение", а позиция Украины "легко может измениться", если "они сядут и обдумают".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ.
Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
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Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
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"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана
17 декабря, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир Путин
 
 
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