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Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды
Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды - РИА Новости, 20.12.2024
Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, на которого ранее были попытки покушения, чтобы с ним не... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:32:00+03:00
2024-12-20T12:32:00+03:00
2024-12-20T12:32:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, на которого ранее были попытки покушения, чтобы с ним не случилось беды за месяц, оставшийся до официального вступления в должность. "До вступления президента Трампа в должность остается месяц. И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Орбан заявлял, что Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен. Орбан ранее также говорил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241215/uoltts-1989338063.html
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в мире, сша, украина, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии
В мире, США, Украина, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды
Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним ничего не случилось до инаугурации