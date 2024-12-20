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Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского - РИА Новости, 20.12.2024
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10:49 20.12.2024 (обновлено: 13:37 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского - РИА Новости, 20.12.2024
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на очередные комментарии Владимира Зеленского заявил в эфире радио Kossuth, что не нужно реагировать на провокации. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:49:00+03:00
2024-12-20T13:37:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на очередные комментарии Владимира Зеленского заявил в эфире радио Kossuth, что не нужно реагировать на провокации. "Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие", — сказал он.Так венгерский политик прокомментировал слова Зеленского о том, что у Орбана нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место".Это уже не первое высказывание Зеленского в хамской манере в отношении мирных усилий Будапешта. Несколькими днями ранее он заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".На это высказывание венгерский премьер также ответил словами о необходимости не реагировать на провокации. Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня еще в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.На минувшей неделе Орбан позвонил Владимиру Путину и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".Предложение о рождественском перемирии Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 19 декабря. Он напомнил, что Киев неоднократно отвергал подобные инициативы, поэтому их сначала нужно адресовать украинской стороне. Глава государства добавил, что России нужно не перемирие, а прочный мир.
https://ria.ru/20241218/peskov-1989995092.html
https://ria.ru/20241216/zaharova-1989567904.html
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в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского

Орбан после оскорблений Зеленского призвал сохранять стратегическое спокойствие

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на очередные комментарии Владимира Зеленского заявил в эфире радио Kossuth, что не нужно реагировать на провокации.
"Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Песков отреагировал на хамство Зеленского в адрес Орбана
18 декабря, 20:18
Так венгерский политик прокомментировал слова Зеленского о том, что у Орбана нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место".
Это уже не первое высказывание Зеленского в хамской манере в отношении мирных усилий Будапешта. Несколькими днями ранее он заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".
На это высказывание венгерский премьер также ответил словами о необходимости не реагировать на провокации. Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня еще в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева
16 декабря, 23:45
На минувшей неделе Орбан позвонил Владимиру Путину и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.
Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Предложение о рождественском перемирии Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 19 декабря. Он напомнил, что Киев неоднократно отвергал подобные инициативы, поэтому их сначала нужно адресовать украинской стороне. Глава государства добавил, что России нужно не перемирие, а прочный мир.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России
Вчера, 09:35
 
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