https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html

Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского

Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского - РИА Новости, 20.12.2024

Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на очередные комментарии Владимира Зеленского заявил в эфире радио Kossuth, что не нужно реагировать на провокации. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:49:00+03:00

2024-12-20T10:49:00+03:00

2024-12-20T13:37:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на очередные комментарии Владимира Зеленского заявил в эфире радио Kossuth, что не нужно реагировать на провокации. "Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие", — сказал он.Так венгерский политик прокомментировал слова Зеленского о том, что у Орбана нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место".Это уже не первое высказывание Зеленского в хамской манере в отношении мирных усилий Будапешта. Несколькими днями ранее он заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".На это высказывание венгерский премьер также ответил словами о необходимости не реагировать на провокации. Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня еще в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.На минувшей неделе Орбан позвонил Владимиру Путину и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".Предложение о рождественском перемирии Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 19 декабря. Он напомнил, что Киев неоднократно отвергал подобные инициативы, поэтому их сначала нужно адресовать украинской стороне. Глава государства добавил, что России нужно не перемирие, а прочный мир.

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https://ria.ru/20241216/zaharova-1989567904.html

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в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, виктор орбан