https://ria.ru/20241220/orban-1990294742.html

Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных

Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных - РИА Новости, 20.12.2024

Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных

В предложении Венгрии об обмене пленными между РФ и Украиной, которое отверг Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 пленных с каждой стороны,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:35:00+03:00

2024-12-20T02:35:00+03:00

2024-12-20T05:31:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. В предложении Венгрии об обмене пленными между РФ и Украиной, которое отверг Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 пленных с каждой стороны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя свое предложение о рождественском перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной. Он также напомнил, что "мы много говорим о европейских ценностях", но самой большой ценностью "является жизнь". Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ. Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.

https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html

https://ria.ru/20241218/orban-1989987740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз