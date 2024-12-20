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Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных - РИА Новости, 20.12.2024
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02:35 20.12.2024 (обновлено: 05:31 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/orban-1990294742.html
Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных
Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных - РИА Новости, 20.12.2024
Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных
В предложении Венгрии об обмене пленными между РФ и Украиной, которое отверг Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 пленных с каждой стороны,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:35:00+03:00
2024-12-20T05:31:00+03:00
в мире
венгрия
россия
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владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. В предложении Венгрии об обмене пленными между РФ и Украиной, которое отверг Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 пленных с каждой стороны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя свое предложение о рождественском перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной. Он также напомнил, что "мы много говорим о европейских ценностях", но самой большой ценностью "является жизнь". Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ. Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html
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в мире, венгрия, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных

Орбан: в предложении Венгрии об обмене пленными речь шла о 700 пленных

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. В предложении Венгрии об обмене пленными между РФ и Украиной, которое отверг Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 пленных с каждой стороны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя свое предложение о рождественском перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан
11 декабря, 20:28
Он также напомнил, что "мы много говорим о европейских ценностях", но самой большой ценностью "является жизнь".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ.
Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана
18 декабря, 19:19
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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