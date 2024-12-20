https://ria.ru/20241220/orban-1990288155.html
Bloomberg: Орбан может наложить вето на продление санкций против России
Bloomberg: Орбан может наложить вето на продление санкций против России - РИА Новости, 20.12.2024
Bloomberg: Орбан может наложить вето на продление санкций против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России после инаугурации американского президента Дональда Трампа, передает РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:00:00+03:00
2024-12-20T01:00:00+03:00
2024-12-20T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России после инаугурации американского президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января, через 11 дней после того, как нового президента США приведут к присяге."До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето", — говорится в сообщении.По данным источников агентства, премьер-министр заявил европейским лидерам, что он сначала дождется инаугурации Трампа, а затем решит, стоит ли продлевать ограничительные меры.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов. Чиновник подчеркнул, что в случае введения рестрикций против церковных деятелей потеряется последняя возможность достичь мира.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, виктор орбан, в мире, дональд трамп, оон, петер сийярто, венгрия, санкции в отношении россии, санкции, экономика, европа, сша
Россия, Евросоюз, Виктор Орбан, В мире, Дональд Трамп, ООН, Петер Сийярто, Венгрия, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика, Европа, США
Bloomberg: Орбан может наложить вето на продление санкций против России
Bloomberg: Орбан после инаугурации Трампа решит, продлевать ли санкции против РФ
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России после инаугурации американского президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на информированные источники.
ЕС
ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января, через 11 дней после того, как нового президента США приведут к присяге.
"До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето", — говорится в сообщении.
По данным источников агентства, премьер-министр заявил европейским лидерам, что он сначала дождется инаугурации Трампа, а затем решит, стоит ли продлевать ограничительные меры.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов. Чиновник подчеркнул, что в случае введения рестрикций против церковных деятелей потеряется последняя возможность достичь мира.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.