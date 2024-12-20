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СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова - РИА Новости, 20.12.2024
СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:31:00+03:00
2024-12-20T01:31:00+03:00
2024-12-20T01:31:00+03:00
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди прочего, вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Заседание намечено на пятницу, 20 декабря, на 23.00 мск. Как анонсировал первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия в ходе заседания "обязательно поднимет" вопрос о теракте, в котором погиб Кириллов, и его влиянии на перспективы мирного урегулирования кризиса. Предыдущее заседание Совета по украинской тематике прошло в понедельник. В ходе него российский постпред Василий Небензя заявлял, что РФ не устроят никакие схемы заморозки конфликта на Украине. Заседание СБ ООН в пятницу пройдет после пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина. В ходе прямой линии российский лидер, в частности, заявил, что Москва всегда готова к переговорам и компромиссу с Украиной, однако в Киеве от них отказываются. Путин также предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" - выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету.
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
СБ ООН проведет заседание по поставкам оружия Киеву и убийству Кириллова