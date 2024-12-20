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СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова - РИА Новости, 20.12.2024
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01:31 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/oon-1990290246.html
СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова - РИА Новости, 20.12.2024
СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:31:00+03:00
2024-12-20T01:31:00+03:00
россия
киев
украина
владимир путин
игорь кириллов
дмитрий полянский
оон
войска рхбз
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди прочего, вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Заседание намечено на пятницу, 20 декабря, на 23.00 мск. Как анонсировал первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия в ходе заседания "обязательно поднимет" вопрос о теракте, в котором погиб Кириллов, и его влиянии на перспективы мирного урегулирования кризиса. Предыдущее заседание Совета по украинской тематике прошло в понедельник. В ходе него российский постпред Василий Небензя заявлял, что РФ не устроят никакие схемы заморозки конфликта на Украине. Заседание СБ ООН в пятницу пройдет после пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина. В ходе прямой линии российский лидер, в частности, заявил, что Москва всегда готова к переговорам и компромиссу с Украиной, однако в Киеве от них отказываются. Путин также предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" - выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету.
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
https://ria.ru/20241217/shveytsariya-1989576241.html
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россия, киев, украина, владимир путин, игорь кириллов, дмитрий полянский, оон, войска рхбз, совет безопасности оон, в мире
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Дмитрий Полянский, ООН, Войска РХБЗ, Совет Безопасности ООН, В мире
СБ ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова

СБ ООН проведет заседание по поставкам оружия Киеву и убийству Кириллова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди прочего, вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Заседание намечено на пятницу, 20 декабря, на 23.00 мск. Как анонсировал первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия в ходе заседания "обязательно поднимет" вопрос о теракте, в котором погиб Кириллов, и его влиянии на перспективы мирного урегулирования кризиса.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова
Вчера, 08:35
Предыдущее заседание Совета по украинской тематике прошло в понедельник. В ходе него российский постпред Василий Небензя заявлял, что РФ не устроят никакие схемы заморозки конфликта на Украине.
Заседание СБ ООН в пятницу пройдет после пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина. В ходе прямой линии российский лидер, в частности, заявил, что Москва всегда готова к переговорам и компромиссу с Украиной, однако в Киеве от них отказываются. Путин также предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" - выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Швейцария ужесточила условия экспорта оружия, чтобы сорвать поставки Киеву
17 декабря, 01:48
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинИгорь КирилловДмитрий ПолянскийООНВойска РХБЗСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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