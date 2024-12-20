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ВСУ атаковали Донецк из HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/obstrel-1990405683.html
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS
ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:58:00+03:00
2024-12-20T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО – предположительно, РСЗО HIMARS. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. Работники столовой смогли сориентироваться и спрятать посетителей в подсобке. "Еще не было такого час пика, но клиенты уже были. Когда случился обстрел, мы всех завели в подсобное помещение. К счастью, никто не пострадал", - рассказала сотрудница столовой.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS

СК: на месте обстрела Калининского района Донецка нашли фрагменты РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ.
"В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО – предположительно, РСЗО HIMARS. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. Работники столовой смогли сориентироваться и спрятать посетителей в подсобке.
"Еще не было такого час пика, но клиенты уже были. Когда случился обстрел, мы всех завели в подсобное помещение. К счастью, никто не пострадал", - рассказала сотрудница столовой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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