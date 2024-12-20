https://ria.ru/20241220/obstrel-1990405683.html

ВСУ атаковали Донецк из HIMARS

ВСУ атаковали Донецк из HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024

ВСУ атаковали Донецк из HIMARS

ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:58:00+03:00

2024-12-20T13:58:00+03:00

2024-12-20T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО – предположительно, РСЗО HIMARS. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. Работники столовой смогли сориентироваться и спрятать посетителей в подсобке. "Еще не было такого час пика, но клиенты уже были. Когда случился обстрел, мы всех завели в подсобное помещение. К счастью, никто не пострадал", - рассказала сотрудница столовой.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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происшествия, донецк, донецкая народная республика