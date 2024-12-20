https://ria.ru/20241220/obstrel-1990405683.html
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS
ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:58:00+03:00
2024-12-20T13:58:00+03:00
2024-12-20T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО – предположительно, РСЗО HIMARS. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. Работники столовой смогли сориентироваться и спрятать посетителей в подсобке. "Еще не было такого час пика, но клиенты уже были. Когда случился обстрел, мы всех завели в подсобное помещение. К счастью, никто не пострадал", - рассказала сотрудница столовой.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ атаковали Донецк из HIMARS
СК: на месте обстрела Калининского района Донецка нашли фрагменты РСЗО HIMARS
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ.
"В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО – предположительно, РСЗО HIMARS. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. Работники столовой смогли сориентироваться и спрятать посетителей в подсобке.
"Еще не было такого час пика, но клиенты уже были. Когда случился обстрел, мы всех завели в подсобное помещение. К счастью, никто не пострадал", - рассказала сотрудница столовой.