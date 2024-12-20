https://ria.ru/20241220/obstrel-1990375641.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 20.12.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Автобус поврежден в Горловке в результате обстрела украинскими войсками снарядами кассетного типа, никто не пострадал, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:45:00+03:00
2024-12-20T12:45:00+03:00
2024-12-20T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Автобус поврежден в Горловке в результате обстрела украинскими войсками снарядами кассетного типа, никто не пострадал, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины кассетными боеприпасами поврежден автобус маршрута № 25. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.30 и 9.35 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Мэр Приходько: при обстреле Горловки кассетными снарядами пострадал автобус