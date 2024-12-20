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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 20.12.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Автобус поврежден в Горловке в результате обстрела украинскими войсками снарядами кассетного типа, никто не пострадал, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:45:00+03:00

2024-12-20T12:45:00+03:00

2024-12-20T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Автобус поврежден в Горловке в результате обстрела украинскими войсками снарядами кассетного типа, никто не пострадал, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины кассетными боеприпасами поврежден автобус маршрута № 25. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.30 и 9.35 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия