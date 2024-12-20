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Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 20.12.2024
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:58:00+03:00
2024-12-20T09:58:00+03:00
2024-12-20T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего за сутки под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Любимовка, Новые Лагери, Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Каиры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам Херсонской области