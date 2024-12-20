https://ria.ru/20241220/obstrel-1990320735.html

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 20.12.2024

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:58:00+03:00

2024-12-20T09:58:00+03:00

2024-12-20T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего за сутки под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Любимовка, Новые Лагери, Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Каиры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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