https://ria.ru/20241220/nikitin-1990489996.html

Нижегородский губернатор отметил выбор темы авангарда для "Горький fest"

Нижегородский губернатор отметил выбор темы авангарда для "Горький fest" - РИА Новости, 20.12.2024

Нижегородский губернатор отметил выбор темы авангарда для "Горький fest"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает символичным выбор темы авангарда для девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest", который... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:57:00+03:00

2024-12-20T17:57:00+03:00

2024-12-20T17:57:00+03:00

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

михаил пореченков

сергей эйзенштейн

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает символичным выбор темы авангарда для девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года. Традиционно каждый год фестиваль выбирает тему, которую стремится раскрыть максимально глубоко в рамках внеконкурсной и деловой программы. В год 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна вдохновением для фестиваля стала тема русского авангарда, основы которого повлияли на всю мировую культуру. "Здорово, что каждый год у фестиваля новая тема и что в 2025 году он будет посвящен замечательному явлению — русскому авангарду. У нас есть большие планы по развитию этого направления в Нижнем Новгороде, здесь экспонируется целый ряд шедевров авангарда, есть прекрасные архитектурные памятники того времени", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитин. Глава региона подчеркнул, что "Горький fest" стал важной частью культурной жизни Нижегородской области и выразил уверенность, что девятый кинофестиваль "станет ярким событием для всего региона и позволит многим людям прикоснуться к искусству". Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков назвал своей главной задачей поддержку талантливых фильмов и возможность ознакомить с ними зрителей. "Мы искренне благодарны Нижегородской области за теплый прием, поддержку и любовь, которые мы ощущаем каждый год. Здесь нас всегда ждут, и эта особая атмосфера вдохновляет нас на новые достижения", - приводятся в сообщении слова Пореченкова. В свою очередь генеральный продюсер фестиваля "Горький fest" Оксана Михеева заявила, что фестиваль активно способствует развитию киноиндустрии в Нижегородской области. "Кинематографисты, приезжая на "Горький fest", открывают регион с новой стороны, рассматривают его как съемочную локацию и возвращаются для работы. Мы взаимодействуем с Нижегородской кинокомиссией, анализируем "обратную связь" и улучшаем инфраструктуру. Например, в новом году в Нижнем Новгороде появился кинотранспорт — гримерки, костюмерные и другое оборудование", - отметила она. Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За восемь лет в конкурсной программе "Горький fest" было показано более 140 полнометражных и короткометражных конкурсных фильмов и свыше 150 картин во внеконкурсных программах. Число фестивальных площадок увеличилось до 60, а сам смотр в 2024 году посетили более 100 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20241219/lyulin-1990216304.html

https://ria.ru/20241214/vasilsursk-1989232827.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, глеб никитин, михаил пореченков, сергей эйзенштейн