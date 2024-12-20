Нижегородский губернатор отметил выбор темы авангарда для "Горький fest"
Никитин назвал символичным выбор темы авангарда для фестиваля "Горький fest"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиНижегородский губернатор отметил выбор темы авангарда для "Горький fest"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Нижегородский губернатор отметил выбор темы авангарда для "Горький fest"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает символичным выбор темы авангарда для девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года.
Традиционно каждый год фестиваль выбирает тему, которую стремится раскрыть максимально глубоко в рамках внеконкурсной и деловой программы. В год 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна вдохновением для фестиваля стала тема русского авангарда, основы которого повлияли на всю мировую культуру.
"Здорово, что каждый год у фестиваля новая тема и что в 2025 году он будет посвящен замечательному явлению — русскому авангарду. У нас есть большие планы по развитию этого направления в Нижнем Новгороде, здесь экспонируется целый ряд шедевров авангарда, есть прекрасные архитектурные памятники того времени", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитин.
Глава региона подчеркнул, что "Горький fest" стал важной частью культурной жизни Нижегородской области и выразил уверенность, что девятый кинофестиваль "станет ярким событием для всего региона и позволит многим людям прикоснуться к искусству".
Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков назвал своей главной задачей поддержку талантливых фильмов и возможность ознакомить с ними зрителей. "Мы искренне благодарны Нижегородской области за теплый прием, поддержку и любовь, которые мы ощущаем каждый год. Здесь нас всегда ждут, и эта особая атмосфера вдохновляет нас на новые достижения", - приводятся в сообщении слова Пореченкова.
В свою очередь генеральный продюсер фестиваля "Горький fest" Оксана Михеева заявила, что фестиваль активно способствует развитию киноиндустрии в Нижегородской области. "Кинематографисты, приезжая на "Горький fest", открывают регион с новой стороны, рассматривают его как съемочную локацию и возвращаются для работы. Мы взаимодействуем с Нижегородской кинокомиссией, анализируем "обратную связь" и улучшаем инфраструктуру. Например, в новом году в Нижнем Новгороде появился кинотранспорт — гримерки, костюмерные и другое оборудование", - отметила она.
Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За восемь лет в конкурсной программе "Горький fest" было показано более 140 полнометражных и короткометражных конкурсных фильмов и свыше 150 картин во внеконкурсных программах. Число фестивальных площадок увеличилось до 60, а сам смотр в 2024 году посетили более 100 тысяч зрителей.