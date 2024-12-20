Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 20.12.2024 (обновлено: 13:53 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 20.12.2024
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть
Введение новых ограничений на торговлю российской нефтью грозит нестабильностью на мировых рынках, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:02:00+03:00
2024-12-20T13:53:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2fc32e4c7125f1d6240de9d39e90b0d.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Введение новых ограничений на торговлю российской нефтью грозит нестабильностью на мировых рынках, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков. Это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что на все подобные решения следует ответ. Россия будет делать все необходимое для минимизации последствий и защиты своих интересов, подчеркнул Песков.О том, что страны G7 изучают ищут способы ограничить цены на российскую нефть, писало агентство Bloomberg. Варианты варьируются от снижения потолка цены до 40 долларов за баррель до полного запрета.
https://ria.ru/20241211/neft-1988607727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7c4f2812e89d73313b1c60f5c1aef747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть

Песков: ограничения цен на российскую нефть будут нести риски для мировых рынков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Введение новых ограничений на торговлю российской нефтью грозит нестабильностью на мировых рынках, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков. Это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения", — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что на все подобные решения следует ответ. Россия будет делать все необходимое для минимизации последствий и защиты своих интересов, подчеркнул Песков.
О том, что страны G7 изучают ищут способы ограничить цены на российскую нефть, писало агентство Bloomberg. Варианты варьируются от снижения потолка цены до 40 долларов за баррель до полного запрета.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти
11 декабря, 15:08
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала