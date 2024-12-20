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В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 20.12.2024
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть
Введение новых ограничений на торговлю российской нефтью грозит нестабильностью на мировых рынках, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:02:00+03:00
2024-12-20T13:02:00+03:00
2024-12-20T13:53:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Введение новых ограничений на торговлю российской нефтью грозит нестабильностью на мировых рынках, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков. Это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что на все подобные решения следует ответ. Россия будет делать все необходимое для минимизации последствий и защиты своих интересов, подчеркнул Песков.О том, что страны G7 изучают ищут способы ограничить цены на российскую нефть, писало агентство Bloomberg. Варианты варьируются от снижения потолка цены до 40 долларов за баррель до полного запрета.
https://ria.ru/20241211/neft-1988607727.html
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть
Песков: ограничения цен на российскую нефть будут нести риски для мировых рынков