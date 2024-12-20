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Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в Китай - РИА Новости, 20.12.2024
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08:26 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/neft-1990311141.html
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в Китай
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в Китай - РИА Новости, 20.12.2024
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в Китай
Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:26:00+03:00
2024-12-20T08:26:00+03:00
экономика
россия
китай
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов. В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html
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экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в Китай

Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в Китай до 99 млн тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением.
За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов.
В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
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