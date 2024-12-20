https://ria.ru/20241220/nebenzya-1990544649.html

Небензя пообещал скорый ответ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ

Небензя пообещал скорый ответ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

Небензя пообещал скорый ответ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ

Ответ на украинский обстрел Рыльска в Курской области не заставит себя ждать, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-20T23:43:00+03:00

2024-12-20T23:43:00+03:00

2024-12-21T06:25:00+03:00

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ООН, 21 дек — РИА Новости. Ответ на украинский обстрел Рыльска в Курской области не заставит себя ждать, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН."Ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать", — предупредил он.Небензя также добавил, что Киев этим обстрелом показал, что он нацелен на эскалацию конфликта.Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS. По предварительной информации, в результате атаки погибли шесть человек.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990509285.html

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