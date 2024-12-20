https://ria.ru/20241220/nato-1990321305.html

НАТО готовится к войне с Россией, заявили в МИД

НАТО готовится к войне с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 20.12.2024

НАТО готовится к войне с Россией, заявили в МИД

НАТО продолжает готовиться к вооружённому конфликту с Россией, а агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны, заявил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:03:00+03:00

2024-12-20T10:03:00+03:00

2024-12-20T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. НАТО продолжает готовиться к вооружённому конфликту с Россией, а агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации наших военных возможностей. Есть все основания полагать, что направленные нами сигналы о возможных последствиях "помериться силой" с нами считываются на той стороне. Что касается общего курса НАТО, то он представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". Грушко добавил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников", отметив, что, демонизируя намерения России, НАТО пытается добиться превосходства во всех операционных средах, в непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводит учения, включающие отработку наступательных действий, развивает логистическую инфраструктуру для быстрой переброски войск, вооружений и техники. "Если суммировать – НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена", - заключил дипломат. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.

https://ria.ru/20241220/zelya-1990293825.html

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990286676.html

https://ria.ru/20241219/ryutte-1990022347.html

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россия, сша, украина, александр грушко, сергей лавров, нато, евросоюз, обсе