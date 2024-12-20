https://ria.ru/20241220/nasledie-1990490177.html

"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ

"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ - РИА Новости, 20.12.2024

"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ

Ход ликвидации опасного ядерного наследия отечественного Военно-морского флота обсуждался Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:58:00+03:00

2024-12-20T17:58:00+03:00

2024-12-20T17:58:00+03:00

россия

мурманская область

дальний восток

алексей лихачев

николай патрушев

михаил ковальчук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ход ликвидации опасного ядерного наследия отечественного Военно-морского флота обсуждался Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Работу по обезвреживанию ядерно- и радиационно-опасных объектов из числа наследия ВМФ "Росатом" ведет вместе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", напомнил Лихачев на брифинге в Москве. "И точками риска у нас были и Мурманская область, акватория Баренцева моря, и Дальний Восток. Нам очень приятно сегодня вместе с Курчатовским институтом отрапортовать, что в Гремихе практически закончены работы. В Губе Андреева более половины работ произведено. И очищен Дальний Восток - как от отработавшего ядерного топлива, так и от объектов, находившихся непосредственно в акватории", - сказал Лихачев. "Мы уже перевалили этот "горб" в работе с ядерными отходами, но работы еще очень много. Об этом в том числе мы недавно говорили на Морской коллегии у Николая Платоновича Патрушева, совместно с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком делали там доклады", - добавил глава "Росатома". Помощник президента РФ Николай Патрушев руководит Морской коллегией России. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук возглавляет научно-экспертный совет Морской коллегии. Алексей Лихачев также входит в состав коллегии. Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщил "Росатом" в начале декабря. "Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Сообщалось, что в Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем вдвое. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации. Морская коллегия, образованная указом президента России Владимира Путина в августе нынешнего года, является коллегиальным органом, созданным для обеспечения проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов России и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане. Коллегия призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и организаций по вопросам реализации национальной морской политики.

https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html

https://ria.ru/20241220/rosatom-1990461119.html

https://ria.ru/20241220/rosatom-1990366536.html

россия

мурманская область

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россия, мурманская область, дальний восток, алексей лихачев, николай патрушев, михаил ковальчук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт