Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/nasledie-1990490177.html
"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ
"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ - РИА Новости, 20.12.2024
"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ
Ход ликвидации опасного ядерного наследия отечественного Военно-морского флота обсуждался Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:58:00+03:00
2024-12-20T17:58:00+03:00
россия
мурманская область
дальний восток
алексей лихачев
николай патрушев
михаил ковальчук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ход ликвидации опасного ядерного наследия отечественного Военно-морского флота обсуждался Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Работу по обезвреживанию ядерно- и радиационно-опасных объектов из числа наследия ВМФ "Росатом" ведет вместе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", напомнил Лихачев на брифинге в Москве. "И точками риска у нас были и Мурманская область, акватория Баренцева моря, и Дальний Восток. Нам очень приятно сегодня вместе с Курчатовским институтом отрапортовать, что в Гремихе практически закончены работы. В Губе Андреева более половины работ произведено. И очищен Дальний Восток - как от отработавшего ядерного топлива, так и от объектов, находившихся непосредственно в акватории", - сказал Лихачев. "Мы уже перевалили этот "горб" в работе с ядерными отходами, но работы еще очень много. Об этом в том числе мы недавно говорили на Морской коллегии у Николая Платоновича Патрушева, совместно с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком делали там доклады", - добавил глава "Росатома". Помощник президента РФ Николай Патрушев руководит Морской коллегией России. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук возглавляет научно-экспертный совет Морской коллегии. Алексей Лихачев также входит в состав коллегии. Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщил "Росатом" в начале декабря. "Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Сообщалось, что в Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем вдвое. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации. Морская коллегия, образованная указом президента России Владимира Путина в августе нынешнего года, является коллегиальным органом, созданным для обеспечения проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов России и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане. Коллегия призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и организаций по вопросам реализации национальной морской политики.
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html
https://ria.ru/20241220/rosatom-1990461119.html
https://ria.ru/20241220/rosatom-1990366536.html
россия
мурманская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_234ab639b1839ed797d00ffb979019ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мурманская область, дальний восток, алексей лихачев, николай патрушев, михаил ковальчук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт
Россия, Мурманская область, Дальний Восток, Алексей Лихачев, Николай Патрушев, Михаил Ковальчук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт
"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ

Лихачев: Морская коллегия обсуждала уничтожение опасного ядерного наследия ВМФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ход ликвидации опасного ядерного наследия отечественного Военно-морского флота обсуждался Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Работу по обезвреживанию ядерно- и радиационно-опасных объектов из числа наследия ВМФ "Росатом" ведет вместе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", напомнил Лихачев на брифинге в Москве.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на VII международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале
26 сентября, 15:46
"И точками риска у нас были и Мурманская область, акватория Баренцева моря, и Дальний Восток. Нам очень приятно сегодня вместе с Курчатовским институтом отрапортовать, что в Гремихе практически закончены работы. В Губе Андреева более половины работ произведено. И очищен Дальний Восток - как от отработавшего ядерного топлива, так и от объектов, находившихся непосредственно в акватории", - сказал Лихачев.
"Мы уже перевалили этот "горб" в работе с ядерными отходами, но работы еще очень много. Об этом в том числе мы недавно говорили на Морской коллегии у Николая Платоновича Патрушева, совместно с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком делали там доклады", - добавил глава "Росатома".
Помощник президента РФ Николай Патрушев руководит Морской коллегией России. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук возглавляет научно-экспертный совет Морской коллегии. Алексей Лихачев также входит в состав коллегии.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов
Вчера, 16:50
Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщил "Росатом" в начале декабря.
"Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Сообщалось, что в Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем вдвое. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации.
Морская коллегия, образованная указом президента России Владимира Путина в августе нынешнего года, является коллегиальным органом, созданным для обеспечения проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов России и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане. Коллегия призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и организаций по вопросам реализации национальной морской политики.
Глава Росатома Алексей Лихачев вручил награду победителю в новой международной номинации Discovery (Открытие) Никосу Логотетису - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Росатом к 2030 году увеличит число научных работников более чем в 2,5 раза
Вчера, 14:38
 
РоссияМурманская областьДальний ВостокАлексей ЛихачевНиколай ПатрушевМихаил КовальчукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала