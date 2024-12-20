"Росатом" обсудил с Морской коллегией ликвидацию ядерного наследия ВМФ
Лихачев: Морская коллегия обсуждала уничтожение опасного ядерного наследия ВМФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ход ликвидации опасного ядерного наследия отечественного Военно-морского флота обсуждался Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Работу по обезвреживанию ядерно- и радиационно-опасных объектов из числа наследия ВМФ "Росатом" ведет вместе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", напомнил Лихачев на брифинге в Москве.
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"И точками риска у нас были и Мурманская область, акватория Баренцева моря, и Дальний Восток. Нам очень приятно сегодня вместе с Курчатовским институтом отрапортовать, что в Гремихе практически закончены работы. В Губе Андреева более половины работ произведено. И очищен Дальний Восток - как от отработавшего ядерного топлива, так и от объектов, находившихся непосредственно в акватории", - сказал Лихачев.
"Мы уже перевалили этот "горб" в работе с ядерными отходами, но работы еще очень много. Об этом в том числе мы недавно говорили на Морской коллегии у Николая Платоновича Патрушева, совместно с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком делали там доклады", - добавил глава "Росатома".
Помощник президента РФ Николай Патрушев руководит Морской коллегией России. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук возглавляет научно-экспертный совет Морской коллегии. Алексей Лихачев также входит в состав коллегии.
Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщил "Росатом" в начале декабря.
"Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Сообщалось, что в Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем вдвое. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации.
Морская коллегия, образованная указом президента России Владимира Путина в августе нынешнего года, является коллегиальным органом, созданным для обеспечения проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов России и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане. Коллегия призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и организаций по вопросам реализации национальной морской политики.