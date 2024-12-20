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В России завели дело против наемницы из Дании - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 20.12.2024 (обновлено: 13:29 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/naemnik-1990390434.html
В России завели дело против наемницы из Дании
В России завели дело против наемницы из Дании - РИА Новости, 20.12.2024
В России завели дело против наемницы из Дании
Российские следователи возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область, ее... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:19:00+03:00
2024-12-20T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дания
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область, ее ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, подозреваемой в совершении террористического акта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что Йоргенсен совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти. Кроме того, по данным следствия, фигурантка совершала преступления против мирных жителей региона. "Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников. В ходе расследования будут детально установлены обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех лиц, причастных к их совершению", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241218/dnr-1989941890.html
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россия, курская область, дания, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дания, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В России завели дело против наемницы из Дании

На наемницу из Дании, участвовавшую в нападении на Курскую область, завели дело

© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область, ее ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, подозреваемой в совершении террористического акта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
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Следствием установлено, что Йоргенсен совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти. Кроме того, по данным следствия, фигурантка совершала преступления против мирных жителей региона.
"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников. В ходе расследования будут детально установлены обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех лиц, причастных к их совершению", - заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДанияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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