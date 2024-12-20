https://ria.ru/20241220/naemnik-1990390434.html

В России завели дело против наемницы из Дании

В России завели дело против наемницы из Дании - РИА Новости, 20.12.2024

В России завели дело против наемницы из Дании

Российские следователи возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область, ее... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:19:00+03:00

2024-12-20T13:19:00+03:00

2024-12-20T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дания

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990390036_80:98:1224:742_1920x0_80_0_0_46833c5053d3426b5d6c394437c5152c.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область, ее ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, подозреваемой в совершении террористического акта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что Йоргенсен совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти. Кроме того, по данным следствия, фигурантка совершала преступления против мирных жителей региона. "Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников. В ходе расследования будут детально установлены обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех лиц, причастных к их совершению", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241218/dnr-1989941890.html

https://ria.ru/20241219/svo-1990054519.html

россия

курская область

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, дания, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность