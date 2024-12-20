https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990473520.html

Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции

Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции - РИА Новости, 20.12.2024

Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:18:00+03:00

2024-12-20T17:18:00+03:00

2024-12-20T17:18:00+03:00

экономика

дед мороз

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться. Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год. "Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина. По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей. "Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.

https://ria.ru/20241220/tsb-1990430635.html

https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990441996.html

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экономика, дед мороз, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)