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Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции - РИА Новости, 20.12.2024
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17:18 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990473520.html
Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции
Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции
Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:18:00+03:00
2024-12-20T17:18:00+03:00
экономика
дед мороз
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться. Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год. "Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина. По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей. "Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.
https://ria.ru/20241220/tsb-1990430635.html
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экономика, дед мороз, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Дед Мороз, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции

Набиуллина заявила, что в руках ЦБ есть инструменты для замедления инфляции

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться.
Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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"Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина.
По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей.
"Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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ЭкономикаДед МорозЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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