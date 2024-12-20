https://ria.ru/20241220/mts-1990325039.html
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании - РИА Новости, 20.12.2024
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:25:00+03:00
2024-12-20T10:25:00+03:00
2024-12-20T10:28:00+03:00
экономика
мтс
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", ее гендиректором станет Ровшан Алиев, заявили в МТС. "В ПАО "МТС" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - говорится в сообщении. "Генеральным директором "Экосистема МТС" будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу", - добавили в МТС.
https://ria.ru/20241220/mts-1990324379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мтс, россия
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
Алиев станет гендиректором "Экосистемы МТС", объединяющей нетелеком-бизнесы
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", ее гендиректором станет Ровшан Алиев, заявили в МТС.
"В ПАО "МТС
" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - говорится в сообщении.
"Генеральным директором "Экосистема МТС" будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу", - добавили в МТС.