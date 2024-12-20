https://ria.ru/20241220/mts-1990325039.html

Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании

Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании - РИА Новости, 20.12.2024

Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании

Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:25:00+03:00

2024-12-20T10:25:00+03:00

2024-12-20T10:28:00+03:00

экономика

мтс

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", ее гендиректором станет Ровшан Алиев, заявили в МТС. "В ПАО "МТС" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - говорится в сообщении. "Генеральным директором "Экосистема МТС" будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу", - добавили в МТС.

https://ria.ru/20241220/mts-1990324379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мтс, россия