https://ria.ru/20241220/mts-1990324379.html
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании - РИА Новости, 20.12.2024
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании
МТС в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил председатель совета директоров ПАО "МТС" Вячеслав Николаев. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру с выделением нетелекоммуникационных активов в отдельные юридические лица. Они будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юрлица "Экосистема МТС". "Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A. …Мы планируем объединение всех IT-бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS), что устранит ряд дублирующих функций и позволит в том числе повысить эффективность расходов на IT и получить дополнительную выручку от продажи ИТ-решений на внешний рынок", - сказал Николаев, чьи слова приводятся в пресс-релизе. "Также компания проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений, (например, "МТС Авто" и "МТС Умный Дом"), доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы. Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&D (исследования и разработки - ред.), без которых невозможно развитие технологической компании", - добавил он.
https://ria.ru/20241220/inessa-1990323505.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, мтс, россия
Экономика, Технологии, МТС, Россия
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании
МТС в 2025 г откажется от неэффективных направлений и объединит все IT-бизнесы
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил председатель совета директоров ПАО "МТС" Вячеслав Николаев.
Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру с выделением нетелекоммуникационных активов в отдельные юридические лица. Они будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юрлица "Экосистема МТС".
«
"Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A. …Мы планируем объединение всех IT-бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS), что устранит ряд дублирующих функций и позволит в том числе повысить эффективность расходов на IT и получить дополнительную выручку от продажи ИТ-решений на внешний рынок", - сказал Николаев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Также компания проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений, (например, "МТС Авто" и "МТС Умный Дом"), доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы. Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&D (исследования и разработки - ред.), без которых невозможно развитие технологической компании", - добавил он.