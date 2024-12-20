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В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании - РИА Новости, 20.12.2024
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10:21 20.12.2024 (обновлено: 10:29 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mts-1990324379.html
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании - РИА Новости, 20.12.2024
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании
МТС в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:21:00+03:00
2024-12-20T10:29:00+03:00
экономика
технологии
мтс
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС в 2025 году откажется от высокозатратных M&amp;A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил председатель совета директоров ПАО "МТС" Вячеслав Николаев. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру с выделением нетелекоммуникационных активов в отдельные юридические лица. Они будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юрлица "Экосистема МТС". "Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&amp;A. …Мы планируем объединение всех IT-бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS), что устранит ряд дублирующих функций и позволит в том числе повысить эффективность расходов на IT и получить дополнительную выручку от продажи ИТ-решений на внешний рынок", - сказал Николаев, чьи слова приводятся в пресс-релизе. "Также компания проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений, (например, "МТС Авто" и "МТС Умный Дом"), доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы. Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&amp;D (исследования и разработки - ред.), без которых невозможно развитие технологической компании", - добавил он.
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экономика, технологии, мтс, россия
Экономика, Технологии, МТС, Россия
В МТС рассказали о планах по оптимизации работы компании

МТС в 2025 г откажется от неэффективных направлений и объединит все IT-бизнесы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфис продаж компании МТС
Офис продаж компании МТС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил председатель совета директоров ПАО "МТС" Вячеслав Николаев.
Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру с выделением нетелекоммуникационных активов в отдельные юридические лица. Они будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юрлица "Экосистема МТС".
«
"Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A. …Мы планируем объединение всех IT-бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS), что устранит ряд дублирующих функций и позволит в том числе повысить эффективность расходов на IT и получить дополнительную выручку от продажи ИТ-решений на внешний рынок", - сказал Николаев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Также компания проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений, (например, "МТС Авто" и "МТС Умный Дом"), доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы. Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&D (исследования и разработки - ред.), без которых невозможно развитие технологической компании", - добавил он.
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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