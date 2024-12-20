https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html

МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру

МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру - РИА Новости, 20.12.2024

МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру

МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:00:00+03:00

2024-12-20T10:00:00+03:00

2024-12-20T10:01:00+03:00

экономика

мтс

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании."ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.

https://ria.ru/20241220/mts-1990319454.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мтс, россия