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МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру - РИА Новости, 20.12.2024
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10:00 20.12.2024 (обновлено: 10:01 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру - РИА Новости, 20.12.2024
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:00:00+03:00
2024-12-20T10:01:00+03:00
экономика
мтс
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании."ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.
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экономика, мтс, россия
Экономика, МТС, Россия
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру

ПАО МТС трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании.
"ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.
Вячеслав Николаев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
09:50
 
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