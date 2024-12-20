https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру - РИА Новости, 20.12.2024
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:00:00+03:00
2024-12-20T10:00:00+03:00
2024-12-20T10:01:00+03:00
экономика
мтс
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании."ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.
https://ria.ru/20241220/mts-1990319454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мтс, россия
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
ПАО МТС трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МТС объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании.
"ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.