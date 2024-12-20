https://ria.ru/20241220/mts-1990319454.html

Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании

Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - РИА Новости, 20.12.2024

Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании

Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:50:00+03:00

2024-12-20T09:50:00+03:00

2024-12-20T10:00:00+03:00

мтс

экономика

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании."Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мтс, экономика, россия