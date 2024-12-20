https://ria.ru/20241220/mts-1990319454.html
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - РИА Новости, 20.12.2024
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:50:00+03:00
2024-12-20T09:50:00+03:00
2024-12-20T10:00:00+03:00
мтс
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600102349_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_b4cbaf2b7435b8f563fe5bd711537078.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании."Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600102349_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_5ad8c4c4896c943598ccc8f54533e43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, экономика, россия
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Николаев переходит на должность председателя совета директоров