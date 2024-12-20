Рейтинг@Mail.ru
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 20.12.2024 (обновлено: 10:00 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mts-1990319454.html
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - РИА Новости, 20.12.2024
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:50:00+03:00
2024-12-20T10:00:00+03:00
мтс
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600102349_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_b4cbaf2b7435b8f563fe5bd711537078.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании."Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600102349_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_5ad8c4c4896c943598ccc8f54533e43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мтс, экономика, россия
МТС, Экономика, Россия
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании

Президент МТС Николаев переходит на должность председателя совета директоров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВячеслав Николаев
Вячеслав Николаев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании.
"Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
10:00
 
МТСЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала