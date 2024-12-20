https://ria.ru/20241220/most-1990315715.html

На Живописном мосту начали монтаж архитектурно-художественной подсветки

На Живописном мосту начали монтаж архитектурно-художественной подсветки - РИА Новости, 20.12.2024

На Живописном мосту начали монтаж архитектурно-художественной подсветки

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к монтажу оборудования для архитектурно-художественной подсветки на Живописном мосту на северо-западе... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:40:00+03:00

2024-12-20T11:40:00+03:00

2024-12-20T11:40:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к монтажу оборудования для архитектурно-художественной подсветки на Живописном мосту на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. Начали оборудовать подсветкой Живописный мост через Москву-реку, который давно уже стал одной из достопримечательностей города", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что запланированы работы по монтажу осветительных приборов внутри и в основании вант сооружения. "Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые будут имитировать естественное освещение. При проведении работ используем осветительные приборы российского производства", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30% сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков