https://ria.ru/20241220/moskva-1990470353.html
Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ
Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ - РИА Новости, 20.12.2024
Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ
Программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:08:00+03:00
2024-12-20T17:08:00+03:00
2024-12-20T17:08:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
зеленоград
сергей собянин
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям Москвы гармонично распределять свое время и ресурсы, сообщил директор по правовым вопросам и член правления Capital Group Владимир Галактионов.Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что одобрен план строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект будет реализован за счет частных инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда."Программа МПТ формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям Москвы гармонично распределять свое время и ресурсы между работой и личной жизнью. Для девелоперов создан понятный механизм, который позволяет оптимизировать затраты на жилищное строительство и реализовывать инвестиционно привлекательные проекты, создавая при этом востребованную в первую очередь жителями города инфраструктуру. В рамках программы МПТ компания Capital Group сосредоточилась на развитии технопарков", - сказал Галактионов.Он отметил, что один из таких проектов — комплекс "Алабушево" в Зеленограде площадью более 100 тысяч квадратных метров. Особая экономическая зона создает более двух тысяч рабочих мест, а также способствует развитию наукоемких и экологичных производств, так как на его площадях размещаются высокотехнологичные компании.В департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города с 2020 года. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города. Также более 2 трлн рублей привлекут на развитие городской инфраструктуры.
https://ria.ru/20241220/moskva-1990407799.html
https://ria.ru/20241220/moskva-1990356837.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, зеленоград, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Зеленоград, Сергей Собянин
Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ
Программа МПТ помогает формировать центры городской среды в Москве
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям Москвы гармонично распределять свое время и ресурсы, сообщил директор по правовым вопросам и член правления Capital Group Владимир Галактионов.
Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что одобрен план строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект будет реализован за счет частных инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда.
"Программа МПТ формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям Москвы гармонично распределять свое время и ресурсы между работой и личной жизнью. Для девелоперов создан понятный механизм, который позволяет оптимизировать затраты на жилищное строительство и реализовывать инвестиционно привлекательные проекты, создавая при этом востребованную в первую очередь жителями города инфраструктуру. В рамках программы МПТ компания Capital Group
сосредоточилась на развитии технопарков", - сказал Галактионов.
Он отметил, что один из таких проектов — комплекс "Алабушево" в Зеленограде
площадью более 100 тысяч квадратных метров. Особая экономическая зона создает более двух тысяч рабочих мест, а также способствует развитию наукоемких и экологичных производств, так как на его площадях размещаются высокотехнологичные компании.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города с 2020 года. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города. Также более 2 трлн рублей привлекут на развитие городской инфраструктуры.