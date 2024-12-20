https://ria.ru/20241220/moskva-1990470353.html

Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ

Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ - РИА Новости, 20.12.2024

Центры городской среды формируются в Москве благодаря программе МПТ

Программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:08:00+03:00

2024-12-20T17:08:00+03:00

2024-12-20T17:08:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

сергей собянин

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям Москвы гармонично распределять свое время и ресурсы, сообщил директор по правовым вопросам и член правления Capital Group Владимир Галактионов.Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что одобрен план строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект будет реализован за счет частных инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда."Программа МПТ формирует локации, которые становятся новыми центрами городской среды и позволяет жителям Москвы гармонично распределять свое время и ресурсы между работой и личной жизнью. Для девелоперов создан понятный механизм, который позволяет оптимизировать затраты на жилищное строительство и реализовывать инвестиционно привлекательные проекты, создавая при этом востребованную в первую очередь жителями города инфраструктуру. В рамках программы МПТ компания Capital Group сосредоточилась на развитии технопарков", - сказал Галактионов.Он отметил, что один из таких проектов — комплекс "Алабушево" в Зеленограде площадью более 100 тысяч квадратных метров. Особая экономическая зона создает более двух тысяч рабочих мест, а также способствует развитию наукоемких и экологичных производств, так как на его площадях размещаются высокотехнологичные компании.В департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города с 2020 года. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города. Также более 2 трлн рублей привлекут на развитие городской инфраструктуры.

https://ria.ru/20241220/moskva-1990407799.html

https://ria.ru/20241220/moskva-1990356837.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, сергей собянин