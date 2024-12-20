https://ria.ru/20241220/moskva-1990464915.html
Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове
Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове - РИА Новости, 20.12.2024
Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове
Решение о развитии территории в Дорогомиловском районе Москвы логично и обоснованно, успешность его работы определит хорошая транспортная доступность, сообщила... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:58:00+03:00
2024-12-20T16:58:00+03:00
2024-12-20T19:18:00+03:00
москва
сергей собянин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение о развитии территории в Дорогомиловском районе Москвы логично и обоснованно, успешность его работы определит хорошая транспортная доступность, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Площадь участка составляет 2,11 гектара он находится между Поклонной улицей и железнодорожными путями четвертого Московского центрального диаметра. Градостроительный потенциал территории составляет 65 тысяч квадратных метров недвижимости, здесь появятся объекты общественно-делового назначения."Участки в створе Поклонной улицы и МЦД-4, как и любые другие территории вдоль наземных железных дорог, исторически имели производственно-складские логистические функции, либо гаражи, либо вообще пустовали в силу санитарно-защитного статуса зон, институт которых формировался еще с середины прошлого века", - отметила Муринец.По словам архитектора, позже данные зоны начали использовать более эффективно, застраивая их офисно-административными, гостиничными, торговыми, культурно-развлекательными зданиями. Особенно такая тенденция актуальна в районах, где железнодорожные пути охватила городская застройка."В Москве освоено уже достаточно много подобных участков, поэтому решение о развитии территории вдоль МЦД-4 - железной дороги, тянущейся из цента города от Киевского вокзала, - логично и обоснованно. Хорошая транспортная доступность участка определит успешность его функционирования". – рассказала она. Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что в Даниловском районе столицы реорганизуют неэффективно используемый участок площадью 0,83 гектара. Площадка находится вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима. Здесь запланировали строительство современного жилья. В проект вложат 7,34 миллиарда рублей, он позволит создать в городе около 80 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html
https://ria.ru/20241220/moskva-1990366874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Сергей Собянин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове
Архитектор Муринец оценила освоение территории в Дорогомиловском районе Москвы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение о развитии территории в Дорогомиловском районе Москвы логично и обоснованно, успешность его работы определит хорошая транспортная доступность, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Площадь участка составляет 2,11 гектара он находится между Поклонной улицей и железнодорожными путями четвертого Московского центрального диаметра. Градостроительный потенциал территории составляет 65 тысяч квадратных метров недвижимости, здесь появятся объекты общественно-делового назначения.
"Участки в створе Поклонной улицы и МЦД-4, как и любые другие территории вдоль наземных железных дорог, исторически имели производственно-складские логистические функции, либо гаражи, либо вообще пустовали в силу санитарно-защитного статуса зон, институт которых формировался еще с середины прошлого века", - отметила Муринец.
По словам архитектора, позже данные зоны начали использовать более эффективно, застраивая их офисно-административными, гостиничными, торговыми, культурно-развлекательными зданиями. Особенно такая тенденция актуальна в районах, где железнодорожные пути охватила городская застройка.
"В Москве
освоено уже достаточно много подобных участков, поэтому решение о развитии территории вдоль МЦД-4 - железной дороги, тянущейся из цента города от Киевского вокзала, - логично и обоснованно. Хорошая транспортная доступность участка определит успешность его функционирования". – рассказала она.
Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов
сообщил, что в Даниловском районе
столицы реорганизуют неэффективно используемый участок площадью 0,83 гектара. Площадка находится вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима. Здесь запланировали строительство современного жилья. В проект вложат 7,34 миллиарда рублей, он позволит создать в городе около 80 новых рабочих мест.