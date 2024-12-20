https://ria.ru/20241220/moskva-1990464915.html

Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове

Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове - РИА Новости, 20.12.2024

Архитектор Муринец оценила перспективы освоения территории в Дорогомилове

Решение о развитии территории в Дорогомиловском районе Москвы логично и обоснованно, успешность его работы определит хорошая транспортная доступность, сообщила... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:58:00+03:00

2024-12-20T16:58:00+03:00

2024-12-20T19:18:00+03:00

москва

сергей собянин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение о развитии территории в Дорогомиловском районе Москвы логично и обоснованно, успешность его работы определит хорошая транспортная доступность, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Площадь участка составляет 2,11 гектара он находится между Поклонной улицей и железнодорожными путями четвертого Московского центрального диаметра. Градостроительный потенциал территории составляет 65 тысяч квадратных метров недвижимости, здесь появятся объекты общественно-делового назначения."Участки в створе Поклонной улицы и МЦД-4, как и любые другие территории вдоль наземных железных дорог, исторически имели производственно-складские логистические функции, либо гаражи, либо вообще пустовали в силу санитарно-защитного статуса зон, институт которых формировался еще с середины прошлого века", - отметила Муринец.По словам архитектора, позже данные зоны начали использовать более эффективно, застраивая их офисно-административными, гостиничными, торговыми, культурно-развлекательными зданиями. Особенно такая тенденция актуальна в районах, где железнодорожные пути охватила городская застройка."В Москве освоено уже достаточно много подобных участков, поэтому решение о развитии территории вдоль МЦД-4 - железной дороги, тянущейся из цента города от Киевского вокзала, - логично и обоснованно. Хорошая транспортная доступность участка определит успешность его функционирования". – рассказала она. Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что в Даниловском районе столицы реорганизуют неэффективно используемый участок площадью 0,83 гектара. Площадка находится вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима. Здесь запланировали строительство современного жилья. В проект вложат 7,34 миллиарда рублей, он позволит создать в городе около 80 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html

https://ria.ru/20241220/moskva-1990366874.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир ефимов (правительство москвы)