https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html

Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году

Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году - РИА Новости, 20.12.2024

Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году

Строительные башенные краны в Москве впервые получат праздничную подсветку к Новому году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:05:00+03:00

2024-12-20T16:05:00+03:00

2024-12-20T16:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Строительные башенные краны в Москве впервые получат праздничную подсветку к Новому году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."К концу декабря впервые новогодняя подсветка появится на 90 башенных кранах на 65 строительных площадках города, включая 12 участков, где возводят дома по программе реновации. Помимо новогодних пожеланий, там засияют герб столицы и логотип комплекса градостроительного политики и строительства Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как указывается в сообщении, башенные краны с новогодней подсветкой в том числе появятся на стройплощадках Национального космического центра, Академии хоккея Александра Овечкина, комплекса "Олимпийский", стадиона "Торпедо".

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы