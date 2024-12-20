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Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году - РИА Новости, 20.12.2024
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16:05 20.12.2024 (обновлено: 16:12 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html
Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году
Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году - РИА Новости, 20.12.2024
Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году
Строительные башенные краны в Москве впервые получат праздничную подсветку к Новому году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:05:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Строительные башенные краны в Москве впервые получат праздничную подсветку к Новому году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."К концу декабря впервые новогодняя подсветка появится на 90 башенных кранах на 65 строительных площадках города, включая 12 участков, где возводят дома по программе реновации. Помимо новогодних пожеланий, там засияют герб столицы и логотип комплекса градостроительного политики и строительства Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как указывается в сообщении, башенные краны с новогодней подсветкой в том числе появятся на стройплощадках Национального космического центра, Академии хоккея Александра Овечкина, комплекса "Олимпийский", стадиона "Торпедо".
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году

© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики города МосквыСтроительные краны в Москве впервые украсили к Новому году
Строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы
Строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Строительные башенные краны в Москве впервые получат праздничную подсветку к Новому году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"К концу декабря впервые новогодняя подсветка появится на 90 башенных кранах на 65 строительных площадках города, включая 12 участков, где возводят дома по программе реновации. Помимо новогодних пожеланий, там засияют герб столицы и логотип комплекса градостроительного политики и строительства Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как указывается в сообщении, башенные краны с новогодней подсветкой в том числе появятся на стройплощадках Национального космического центра, Академии хоккея Александра Овечкина, комплекса "Олимпийский", стадиона "Торпедо".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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