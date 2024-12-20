https://ria.ru/20241220/moskva-1990425983.html
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову - РИА Новости, 20.12.2024
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову
Рабочий едва не лишился жизни при ремонте лифта на юго-востоке Москвы, освободить зажатую дверьми голову ему помог жилец дома, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:51:00+03:00
2024-12-20T14:51:00+03:00
2024-12-20T14:58:00+03:00
происшествия
москва
черная пятница
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964638927_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_f78c8d2b898a66f4c3536f81cc07382d.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рабочий едва не лишился жизни при ремонте лифта на юго-востоке Москвы, освободить зажатую дверьми голову ему помог жилец дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При ремонте лифта в доме номер 6, корпус 1 на Самокатной улице рабочему зажало голову дверями, при этом лифт пришел в движение", - сказал собеседник агентства. По его словам, спастись рабочему помог оказавшийся рядом жилец дома, который освободил зажатую голову. "Серьезных травм (рабочий - ред.) не получил, у него ушибы, сдавленная шея", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241208/chp-1988009810.html
https://ria.ru/20241102/lift-1981540182.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964638927_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_564ff0d65295b16f91cb29473ad1dbaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, черная пятница
Происшествия, Москва, Черная пятница
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову
В Москве жилец дома спас рабочего, которому лифт чуть не отсек голову