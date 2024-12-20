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В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову - РИА Новости, 20.12.2024
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14:51 20.12.2024 (обновлено: 14:58 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/moskva-1990425983.html
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову - РИА Новости, 20.12.2024
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову
Рабочий едва не лишился жизни при ремонте лифта на юго-востоке Москвы, освободить зажатую дверьми голову ему помог жилец дома, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рабочий едва не лишился жизни при ремонте лифта на юго-востоке Москвы, освободить зажатую дверьми голову ему помог жилец дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При ремонте лифта в доме номер 6, корпус 1 на Самокатной улице рабочему зажало голову дверями, при этом лифт пришел в движение", - сказал собеседник агентства. По его словам, спастись рабочему помог оказавшийся рядом жилец дома, который освободил зажатую голову. "Серьезных травм (рабочий - ред.) не получил, у него ушибы, сдавленная шея", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241208/chp-1988009810.html
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происшествия, москва, черная пятница
Происшествия, Москва, Черная пятница
В Москве жилец дома спас ремонтника, которому лифт едва не отсек голову

В Москве жилец дома спас рабочего, которому лифт чуть не отсек голову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛифтовые кнопки
Лифтовые кнопки - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рабочий едва не лишился жизни при ремонте лифта на юго-востоке Москвы, освободить зажатую дверьми голову ему помог жилец дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При ремонте лифта в доме номер 6, корпус 1 на Самокатной улице рабочему зажало голову дверями, при этом лифт пришел в движение", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, спастись рабочему помог оказавшийся рядом жилец дома, который освободил зажатую голову.
"Серьезных травм (рабочий - ред.) не получил, у него ушибы, сдавленная шея", - заключил собеседник агентства.
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