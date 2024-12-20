Рейтинг@Mail.ru
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:43 20.12.2024 (обновлено: 14:54 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/moskva-1990424153.html
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы - РИА Новости, 20.12.2024
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы
Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:43:00+03:00
2024-12-20T14:54:00+03:00
твой бизнес
восточная европа
москва
белоруссия
сергей черемин
московская торгово-промышленная палата
евразийское экономическое сообщество
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942740989_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b64ad698074cb8217bd4a12c386d61c.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. "Москва не потеряла свое первое место как одна из самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы создавать максимально комфортные условия для бизнеса", - сказал он в ходе отчетного мероприятия Московской торгово-промышленной палаты. Он добавил, что столица продолжает активно сотрудничать со странами Евразийского экономического сообщества. "Сейчас я хочу отметить Беларусь в первую очередь, оборот с которой в этом году мы ожидаем на уровне 23-25 миллиардов долларов", - сказал Черемин.
https://ria.ru/20240827/moskva-1968771084.html
восточная европа
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942740989_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a3101c6da5018b61ae2ba2337fefe120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточная европа, москва, белоруссия, сергей черемин, московская торгово-промышленная палата, евразийское экономическое сообщество, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Восточная Европа, Москва, Белоруссия, Сергей Черемин, Московская торгово-промышленная палата, Евразийское экономическое сообщество, Твой бизнес – новости
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы

Черемин: Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин
Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.
"Москва не потеряла свое первое место как одна из самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы создавать максимально комфортные условия для бизнеса", - сказал он в ходе отчетного мероприятия Московской торгово-промышленной палаты.
Он добавил, что столица продолжает активно сотрудничать со странами Евразийского экономического сообщества.
"Сейчас я хочу отметить Беларусь в первую очередь, оборот с которой в этом году мы ожидаем на уровне 23-25 миллиардов долларов", - сказал Черемин.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве
27 августа, 15:35
 
Твой бизнесВосточная ЕвропаМоскваБелоруссияСергей ЧереминМосковская торгово-промышленная палатаЕвразийское экономическое сообществоТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала