https://ria.ru/20241220/moskva-1990424153.html
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы - РИА Новости, 20.12.2024
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы
Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:43:00+03:00
2024-12-20T14:43:00+03:00
2024-12-20T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. "Москва не потеряла свое первое место как одна из самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы создавать максимально комфортные условия для бизнеса", - сказал он в ходе отчетного мероприятия Московской торгово-промышленной палаты. Он добавил, что столица продолжает активно сотрудничать со странами Евразийского экономического сообщества. "Сейчас я хочу отметить Беларусь в первую очередь, оборот с которой в этом году мы ожидаем на уровне 23-25 миллиардов долларов", - сказал Черемин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточная европа, москва, белоруссия, сергей черемин, московская торгово-промышленная палата, евразийское экономическое сообщество, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Восточная Европа, Москва, Белоруссия, Сергей Черемин, Московская торгово-промышленная палата, Евразийское экономическое сообщество, Твой бизнес – новости
Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы
Черемин: Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы