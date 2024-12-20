https://ria.ru/20241220/moskva-1990424153.html

Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы

Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы - РИА Новости, 20.12.2024

Москва остается самой привлекательной инвестстолицей Восточной Европы

Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:43:00+03:00

2024-12-20T14:43:00+03:00

2024-12-20T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва не потеряла первенство среди самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. "Москва не потеряла свое первое место как одна из самых привлекательных столиц Восточной Европы с точки зрения инвестиций. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы создавать максимально комфортные условия для бизнеса", - сказал он в ходе отчетного мероприятия Московской торгово-промышленной палаты. Он добавил, что столица продолжает активно сотрудничать со странами Евразийского экономического сообщества. "Сейчас я хочу отметить Беларусь в первую очередь, оборот с которой в этом году мы ожидаем на уровне 23-25 миллиардов долларов", - сказал Черемин.

https://ria.ru/20240827/moskva-1968771084.html

восточная европа

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

восточная европа, москва, белоруссия, сергей черемин, московская торгово-промышленная палата, евразийское экономическое сообщество, твой бизнес – новости