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Ликсутов: Москва заключила спецконтракты на поставку лифтового оборудования

Ликсутов: Москва заключила спецконтракты на поставку лифтового оборудования - РИА Новости, 20.12.2024

Ликсутов: Москва заключила спецконтракты на поставку лифтового оборудования

Для выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:06:00+03:00

2024-12-20T14:06:00+03:00

2024-12-20T14:06:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

максим ликсутов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Для выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят более 45 тысяч лифтов, данные контракты заключаются в России впервые, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В рамках реализации специальных контрактов Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы проведут масштабную модернизацию, построят новые производственные корпуса и локализуют серийное производство пассажирских лифтов нового поколения. Региональный оператор, в свою очередь, гарантирует закупку не менее 22,7 тысячи лифтов по каждому контракту в течение 10 лет", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что осуществление данных контрактов позволит гарантировать поставку качественного лифтового оборудования для выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в столице.Такие контракты заключаются в РФ впервые. Их механизм позволяет заключать региональным операторам капитального ремонта офсетные контракты на локализацию товаров с использованием средств Фонда капитального ремонта.Так, поставщики лифтового оборудования, по условиям специальных контрактов, возьмут на себя обязательство создать или модернизировать производство современных лифтов. Они потратят на эти цели не менее четырех миллиардов рублей."Общий объем закупки по специальным контрактам на поставку лифтов превысит 171 миллиард рублей. Предприятия в рамках контракта будут поставлять городу не только современные лифты, но и обязаны локализовать производство ряда комплектующих, а также использовать отечественную микроэлектронику", – добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Лифты, установленные по региональной программе капитального ремонта жилого фонда, соответствуют единому стандарту. Тоже самое относится к закупаемому по специальному контракту оборудованию.По словам заместителя генерального директора ФКР Москвы Евгения Чуищева, такие лифты кроме высоких технических характеристик обладают также и современным дизайном. Так, подъемники в них отличаются низким уровнем шума и вибрации, плавным разгоном и торможением. Кабины останавливаются вровень с полом, их стены покрашены специальной антивандальной краской. Кроме того, в кабинах установили TFT-дисплей, зеркало и поручень на задней или боковой стене."ДОМ.PФ активно включен в развитие лифтовой отрасли – мы нацелены на повышение качества подъёмных механизмов. Поэтому ЩЛЗ, как самый большой лифтостроительный завод в стране, постоянно разрабатывает и совершенствует технологии, предлагая рынку новые конструктивные решения. Формат заключенного соглашения позволит нам обеспечить стабильную загрузку мощностей завода, усилить работу по линии НИОКР и внести вклад в развитие качества жизни москвичей‎", – отметил генеральный директор ДОМ.PФ Виталий Мутко.Правительство столицы заключило в 2017-2024 годах более 20 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и другой важной для города продукции. По этим контрактам объем закупки превысит 415 миллиардов рублей. Также будет создано около семи тысяч новых рабочих мест.Инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки товаров по восьми офсетным контрактам. Столица получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Так, соцучреждения столицы получают медицинские изделия, а молочно-раздаточные пункты – детское питание.Три контракта, которые были заключены по офсетному договору, носят межсубъективный характер. Эти контракты заключены с Республикой Карелия, Владимирской и Оренбургской областью. Москва будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов в рамках этих контрактов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анатолий гарбузов, москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса