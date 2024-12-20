Девять столичных мостов украсили к Новому году и Рождеству
Бирюков: девять столичных мостов украсили к Новому году и Рождеству
Вид на башни московского Кремля и здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили девять столичных мостов к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В общей сложности в этом году установили свыше 4,5 тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создают главные символы праздника - около 1 тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами. Отдельно украсили девять столичных мостов, среди них – Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский и Новоарбатский. С помощью световых конструкций выделили их архитектурные особенности", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции "бокалы шампанского". Пешеходный Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд. Новогодние гирлянды и подвешенные снежинки, создающие иллюзию падающего снега, появились на Чугунном мосту над Водоотводным каналом.
"Украшаем город с применением современного энергосберегающего оборудования, основанного на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида. -0-
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