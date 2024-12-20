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Ефимов: в Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях - РИА Новости, 20.12.2024
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13:08 20.12.2024 (обновлено: 13:09 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/moskva-1990385545.html
Ефимов: в Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях
Ефимов: в Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях - РИА Новости, 20.12.2024
Ефимов: в Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях
В Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:08:00+03:00
2024-12-20T13:09:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр" действует в Москве с 2012 года. Она помогает восстанавливать исторические объекты, привлекать инвестиции для открытия частных школ и детских садов, а в 2022 году в программу вошли и отели."С января предприниматели по результатам торгов арендовали три здания общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров для размещения двух частных детских садов и гостиницы. Всего в настоящий момент бизнес занимает 65 столичных объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Арендованные с начала текущего года объекты расположены на юго-востоке, севере и в центре Москвы. Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, под частные сады переданы два объекта суммарно на 1,8 тысячи квадратных метров. При этом отель разместится в центре города - в здании площадью около 867 "квадратов".Воспользоваться программой можно, приняв участие в специализированных торгах, добавляется в сообщении.Например, как указывается в нем, удалась заинтересовать бизнес для работы с историческим объектом в переулке Огородная Слобода. Расположенный здесь двухэтажный деревянный дом 1875 года постройки будет отреставрирован.
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва

Ефимов: в Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр" действует в Москве с 2012 года. Она помогает восстанавливать исторические объекты, привлекать инвестиции для открытия частных школ и детских садов, а в 2022 году в программу вошли и отели.
«
"С января предприниматели по результатам торгов арендовали три здания общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров для размещения двух частных детских садов и гостиницы. Всего в настоящий момент бизнес занимает 65 столичных объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Арендованные с начала текущего года объекты расположены на юго-востоке, севере и в центре Москвы. Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, под частные сады переданы два объекта суммарно на 1,8 тысячи квадратных метров. При этом отель разместится в центре города - в здании площадью около 867 "квадратов".
Воспользоваться программой можно, приняв участие в специализированных торгах, добавляется в сообщении.
Например, как указывается в нем, удалась заинтересовать бизнес для работы с историческим объектом в переулке Огородная Слобода. Расположенный здесь двухэтажный деревянный дом 1875 года постройки будет отреставрирован.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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