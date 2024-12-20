Ефимов: в Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве откроют два детских сада и гостиницу на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр" действует в Москве с 2012 года. Она помогает восстанавливать исторические объекты, привлекать инвестиции для открытия частных школ и детских садов, а в 2022 году в программу вошли и отели.
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"С января предприниматели по результатам торгов арендовали три здания общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров для размещения двух частных детских садов и гостиницы. Всего в настоящий момент бизнес занимает 65 столичных объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Арендованные с начала текущего года объекты расположены на юго-востоке, севере и в центре Москвы. Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, под частные сады переданы два объекта суммарно на 1,8 тысячи квадратных метров. При этом отель разместится в центре города - в здании площадью около 867 "квадратов".
Воспользоваться программой можно, приняв участие в специализированных торгах, добавляется в сообщении.
Например, как указывается в нем, удалась заинтересовать бизнес для работы с историческим объектом в переулке Огородная Слобода. Расположенный здесь двухэтажный деревянный дом 1875 года постройки будет отреставрирован.