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В Москве спасли пациента с комплексным поражением сонной артерии

В Москве спасли пациента с комплексным поражением сонной артерии - РИА Новости, 20.12.2024

В Москве спасли пациента с комплексным поражением сонной артерии

В Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева спасли пациента с множественными стенозами сонной артерии и ее ветвей, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:06:00+03:00

2024-12-20T09:06:00+03:00

2024-12-20T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева спасли пациента с множественными стенозами сонной артерии и ее ветвей, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Наши врачи спасли пациента с обширным поражением артерий, питающих головной мозг. Сложное заболевание потребовало выполнения реконструктивной операции – подобные вмешательства встречаются в медицинской практике крайне редко, а в больнице Иноземцева оно было выполнено впервые. Врачи провели в операционной более восьми часов – они выполнили ювелирную работу и сформировали новый маршрут для кровоснабжения мозга в обход пораженных сосудов. Уже на следующий день после операции пациента перевели в палату", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что в ходе операции врачи сформировали новый путь кровоснабжения мозга в обход пораженного участка - здоровые артерии были соединены с помощью донорского сосуда длиной 20 сантиметров, взятого из руки пациента. Одной из сложнейших задач в ходе операции было подобрать подходящие участки сосудистой сети, не пораженные стенозом. Практически все ветви сонной артерии пациента кроме одной были непригодны для анастомоза, то есть присоединения донорского сосуда. Нормальный объем кровотока сохранился только в языковой артерии, которую и использовали врачи. "Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми опасными и распространенными из всех патологий. Зачастую они угрожают жизни, а не только здоровью людей. Успех лечения таких пациентов зависит от нескольких факторов: своевременности оказанной помощи, наличии современных и эффективных методик и высокого профессионализма врачей. Мы усиленно работаем над каждым из этих аспектов, что позволяет нам успешно оказывать помощь пациентам как в стандартных, так и в сложных клинических случаях", - пояснила Ракова. Она добавила, что мужчина был выписан через две недели после завершения курса реабилитации. Он отметил исчезновение головных болей, толерантность к физическим нагрузкам, отсутствие онемения в конечностях, а также улучшение памяти и других когнитивных функций головного мозга. Высокопоточное шунтирование является сложным реконструктивным вмешательством, которое выполняется исключительно в ведущих центрах страны.

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москва, анастасия ракова , здоровье - общество