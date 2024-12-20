https://ria.ru/20241220/morzhi-1990303810.html
На Чукотке моржи образовали новое сезонное лежбище
На Чукотке моржи образовали новое сезонное лежбище - РИА Новости, 20.12.2024
На Чукотке моржи образовали новое сезонное лежбище
Моржи на Чукотке на фоне изменения климата образовали новое сезонное лежбище на мысе Чаплина, сообщает нацпарк "Берингия". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:48:00+03:00
2024-12-20T05:48:00+03:00
2024-12-20T05:48:00+03:00
чукотское море
берингов пролив
чукотка
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Моржи на Чукотке на фоне изменения климата образовали новое сезонное лежбище на мысе Чаплина, сообщает нацпарк "Берингия". "Второй год в конце ноября сотрудники национального парка "Берингия" регистрируют выход моржей на мысе Чаплина в южной части Чукотского полуострова", - говорится в сообщении. Отмечается, что это сезонное лежбище. Старший научный сотрудник национального парка Анатолий Кочнев рассказал, что на протяжении трех последних десятилетий климат на Чукотке стал неустойчивым, а ледовые условия в Чукотском и Беринговом морях непредсказуемыми, что оказывает серьезное воздействие на морские экосистемы. Ярко отражается это на распределении и поведении морских млекопитающих. "По мере сокращения ледового покрова летне-осенние границы распространения моржей постепенно смещались на север. Прекратили свое действие большинство береговых лежбищ на Камчатке и Корякском побережье, зато после почти векового перерыва моржи вновь стали выходить на отдых на северо-западе Чукотского моря, на мысах Ванкарем и Шмидта. В настоящее время в осенний период мы наблюдаем все большую концентрацию моржей в районах к северу от Берингова пролива, где расположены участки с максимально высокой плотностью донной фауны, служащей для них основным кормом", - отметил ученый. По его словам, к зиме по мере замерзания Чукотского моря моржи постепенно смещаются через Берингов пролив в бассейн Чирикова на границе с Анадырским заливом и открытыми водами северной части Берингова моря. Молодой лед не выдерживает веса моржей и в то же время блокирует доступ к береговым лежбищам в Чукотском море. "Моржам приходится искать место для отдыха на участках побережья, где им не мешают поля молодого льда. Мыс Чаплина – одно из таких мест… Неустойчивая погода и ледовая обстановка поздней осенью и в начале зимы в районе Берингова пролива и бассейна Чирикова вряд ли позволит моржам использовать это лежбище в течение многолетнего периода", - добавил Кочнев. Он уточнил, что появление моржей на мысе Чаплина подтверждает их способность быстро адаптироваться к резко меняющимся ледовым и погодным условиям.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотское море, берингов пролив, чукотка, общество
Чукотское море, Берингов пролив, Чукотка, Общество
На Чукотке моржи образовали новое сезонное лежбище
На Чукотке моржи из-за изменения климата образовали лежбище на мысе Чаплина
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Моржи на Чукотке на фоне изменения климата образовали новое сезонное лежбище на мысе Чаплина, сообщает нацпарк "Берингия".
"Второй год в конце ноября сотрудники национального парка "Берингия" регистрируют выход моржей на мысе Чаплина в южной части Чукотского полуострова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это сезонное лежбище. Старший научный сотрудник национального парка Анатолий Кочнев рассказал, что на протяжении трех последних десятилетий климат на Чукотке
стал неустойчивым, а ледовые условия в Чукотском и Беринговом морях
непредсказуемыми, что оказывает серьезное воздействие на морские экосистемы. Ярко отражается это на распределении и поведении морских млекопитающих.
"По мере сокращения ледового покрова летне-осенние границы распространения моржей постепенно смещались на север. Прекратили свое действие большинство береговых лежбищ на Камчатке
и Корякском побережье, зато после почти векового перерыва моржи вновь стали выходить на отдых на северо-западе Чукотского моря
, на мысах Ванкарем и Шмидта. В настоящее время в осенний период мы наблюдаем все большую концентрацию моржей в районах к северу от Берингова пролива
, где расположены участки с максимально высокой плотностью донной фауны, служащей для них основным кормом", - отметил ученый.
По его словам, к зиме по мере замерзания Чукотского моря моржи постепенно смещаются через Берингов пролив в бассейн Чирикова на границе с Анадырским заливом и открытыми водами северной части Берингова моря. Молодой лед не выдерживает веса моржей и в то же время блокирует доступ к береговым лежбищам в Чукотском море.
"Моржам приходится искать место для отдыха на участках побережья, где им не мешают поля молодого льда. Мыс Чаплина – одно из таких мест… Неустойчивая погода и ледовая обстановка поздней осенью и в начале зимы в районе Берингова пролива и бассейна Чирикова вряд ли позволит моржам использовать это лежбище в течение многолетнего периода", - добавил Кочнев.
Он уточнил, что появление моржей на мысе Чаплина подтверждает их способность быстро адаптироваться к резко меняющимся ледовым и погодным условиям.