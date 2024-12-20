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Гуцул высказалась об учениях молдавского спецназа в Гагаузии - РИА Новости, 20.12.2024
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18:34 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/moldaviya-1990506187.html
Гуцул высказалась об учениях молдавского спецназа в Гагаузии
Гуцул высказалась об учениях молдавского спецназа в Гагаузии - РИА Новости, 20.12.2024
Гуцул высказалась об учениях молдавского спецназа в Гагаузии
Глава Гагаузия Евгения Гуцул назвала проведение учений молдавского спецназа в автономии вблизи одной из местных школ очередным актом устрашения региона со... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:34:00+03:00
2024-12-20T18:34:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Глава Гагаузия Евгения Гуцул назвала проведение учений молдавского спецназа в автономии вблизи одной из местных школ очередным актом устрашения региона со стороны властей Молдавии. Накануне пресс-служба молдавской полиции сообщила, что в пятницу сотрудники бригады полиции особого спецназначения Fulger ("Молния" - ред.) в масках проведут тактические учения на юге страны, не уточнив, в каком именно населенном пункте. По сообщению полиции, эти тренинги являются частью плана действий учреждения и организуются периодически с целью улучшения навыков работы бойцов в масках. "Очередной акт устрашения сегодня утром наблюдали жители Гагаузии. Руководство МВД решило провести учения спецподразделения Fulger в центре Комрата (административный центр Гагаузии – ред.)… Вооруженные и экипированные силовики устроили показательный штурм здания Дома культуры. Учения со стрельбой и условными задержаниями проходили в 50 метрах от школы, где дети находились на занятиях", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома, который возглавляет глава Гагаузии. По ее словам, сегодняшняя акция силовиков — еще одно доказательство того, что правящий режим перешел все допустимые границы и вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан и работать на благо страны, использует силовые структуры для демонстрации власти и подавления автономии. "Мы уже привыкли к давлению власти на руководителей автономии, политиков и лидеров общественного мнения, но сегодняшней инсценировкой они только пытались запугать жителей Гагаузии в канун 30-й годовщины нашей автономии, но покусились на самое святое - безопасность и спокойствие наших детей", – отметила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля 2023 года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул высказалась об учениях молдавского спецназа в Гагаузии

Гуцул назвала учения спецназа в Гагаузии актом устрашения со стороны Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Глава Гагаузия Евгения Гуцул назвала проведение учений молдавского спецназа в автономии вблизи одной из местных школ очередным актом устрашения региона со стороны властей Молдавии.
Накануне пресс-служба молдавской полиции сообщила, что в пятницу сотрудники бригады полиции особого спецназначения Fulger ("Молния" - ред.) в масках проведут тактические учения на юге страны, не уточнив, в каком именно населенном пункте. По сообщению полиции, эти тренинги являются частью плана действий учреждения и организуются периодически с целью улучшения навыков работы бойцов в масках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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"Очередной акт устрашения сегодня утром наблюдали жители Гагаузии. Руководство МВД решило провести учения спецподразделения Fulger в центре Комрата (административный центр Гагаузии – ред.)… Вооруженные и экипированные силовики устроили показательный штурм здания Дома культуры. Учения со стрельбой и условными задержаниями проходили в 50 метрах от школы, где дети находились на занятиях", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома, который возглавляет глава Гагаузии.
По ее словам, сегодняшняя акция силовиков — еще одно доказательство того, что правящий режим перешел все допустимые границы и вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан и работать на благо страны, использует силовые структуры для демонстрации власти и подавления автономии. "Мы уже привыкли к давлению власти на руководителей автономии, политиков и лидеров общественного мнения, но сегодняшней инсценировкой они только пытались запугать жителей Гагаузии в канун 30-й годовщины нашей автономии, но покусились на самое святое - безопасность и спокойствие наших детей", – отметила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля 2023 года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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