В Молдавии пригрозили запретить TikTok и Telegram
Спикер парламента Гросу: власти Молдавии могут запретить TikTok и Telegram
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии могут решиться на запрет платформ TikTok и Telegram, если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в стране, заявил в пятницу спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
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"Если мы увидим реальную угрозу, использование этих платформ авторами извне или изнутри, которые хотят подорвать безопасность страны, если эти платформы не реагируют на наши аргументированные просьбы, то мы можем прибегнуть и к этому (запрету - ред.). Если мы увидим, что они (платформы - ред.) не реагируют на наши запросы, а есть угроза для результатов выборов, то государство обязано вмешаться", - заявил Гросу в эфире телеканала TV8.
Он отметил, что дискуссии о регламентировании деятельности этих платформ ведутся и на уровне ЕС.
В октябре власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера оппозиционного блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".
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