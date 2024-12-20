https://ria.ru/20241220/mintrans-1990513325.html
Минтранс предложил авиакомпаниям сделать 50-процентную скидку для детей
Минтранс предложил авиакомпаниям сделать 50-процентную скидку для детей - РИА Новости, 20.12.2024
Минтранс предложил авиакомпаниям сделать 50-процентную скидку для детей
Минтранс РФ предложил авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:56:00+03:00
2024-12-20T18:56:00+03:00
2024-12-20T19:02:00+03:00
россия
владимир путин
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минтранс РФ предложил авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса, сообщил РИА Новости источник.По его словам, в пятницу, 20 декабря, министерство проводило совещание по этому вопросу с представителями отрасли."Минтранс предложил авиакомпаниям установить скидку для детей с гражданством РФ в 50% на все тарифы эконома", - сообщил источник, участвовавший в совещании.Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.
https://ria.ru/20241220/putin-1990476094.html
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россия, владимир путин, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Владимир Путин, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс предложил авиакомпаниям сделать 50-процентную скидку для детей
Минтранс предложил авиакомпаниям сделать скидку для детей с гражданством РФ