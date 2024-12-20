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Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали

Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали - РИА Новости, 20.12.2024

Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали

По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка", сообщает... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:08:00+03:00

2024-12-20T21:08:00+03:00

2024-12-20T21:08:00+03:00

тульская область

тульская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка", сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор подписал соответствующий закон. Медаль является формой признания заслуг людей, воспитывающих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за инвалидами с детства первой группы. Также Миляев подписал закон, в котором уточняется стаж, необходимый для награждения медалью "Трудовая доблесть". В него будет засчитываться период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и (или) инвалидом с детства I группы. Глава региона отметил, что люди, воспитывающие особого ребенка – сильные личности, которые берут на себя огромную ответственность. Всю свою жизнь они посвящают своему ребенку, учат его адаптироваться в социальной среде, навыкам самообслуживания. "На долю этих семей выпадает много сложностей, но они не отчаиваются и стараются сделать все для того, чтобы их особый ребенок жил полноценной жизнью", - подчеркнул Миляев, его слова цитирует пресс-служба. Ранее Миляев отмечал, что президент России первой национальной целью назвал сохранение населения и поддержку семьи. Руководству региона предстоит в ближайшие годы предпринять максимум усилий, чтобы изменить сложившиеся демографические тренды, продолжить добиваться увеличения продолжительности жизни людей в Тульской области.

тульская область

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тульская область