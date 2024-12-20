Рейтинг@Mail.ru
Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:08 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/milyaev-1990536958.html
Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали
Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали - РИА Новости, 20.12.2024
Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали
По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка", сообщает... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:08:00+03:00
2024-12-20T21:08:00+03:00
тульская область
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a32702f88661442b827486599776cc1d.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка", сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор подписал соответствующий закон. Медаль является формой признания заслуг людей, воспитывающих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за инвалидами с детства первой группы. Также Миляев подписал закон, в котором уточняется стаж, необходимый для награждения медалью "Трудовая доблесть". В него будет засчитываться период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и (или) инвалидом с детства I группы. Глава региона отметил, что люди, воспитывающие особого ребенка – сильные личности, которые берут на себя огромную ответственность. Всю свою жизнь они посвящают своему ребенку, учат его адаптироваться в социальной среде, навыкам самообслуживания. "На долю этих семей выпадает много сложностей, но они не отчаиваются и стараются сделать все для того, чтобы их особый ребенок жил полноценной жизнью", - подчеркнул Миляев, его слова цитирует пресс-служба. Ранее Миляев отмечал, что президент России первой национальной целью назвал сохранение населения и поддержку семьи. Руководству региона предстоит в ближайшие годы предпринять максимум усилий, чтобы изменить сложившиеся демографические тренды, продолжить добиваться увеличения продолжительности жизни людей в Тульской области.
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_edbd2874e2eddf01fa9a34fbf4126524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область
Тульская область, Тульская область
Люди, воспитывающие детей-инвалидов в Тульской области, получат медали

Медаль за заслуги людей, воспитывающих детей-инвалидов, учредил Миляев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор подписал соответствующий закон. Медаль является формой признания заслуг людей, воспитывающих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за инвалидами с детства первой группы.
Также Миляев подписал закон, в котором уточняется стаж, необходимый для награждения медалью "Трудовая доблесть". В него будет засчитываться период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и (или) инвалидом с детства I группы.
Глава региона отметил, что люди, воспитывающие особого ребенка – сильные личности, которые берут на себя огромную ответственность. Всю свою жизнь они посвящают своему ребенку, учат его адаптироваться в социальной среде, навыкам самообслуживания.
"На долю этих семей выпадает много сложностей, но они не отчаиваются и стараются сделать все для того, чтобы их особый ребенок жил полноценной жизнью", - подчеркнул Миляев, его слова цитирует пресс-служба.
Ранее Миляев отмечал, что президент России первой национальной целью назвал сохранение населения и поддержку семьи. Руководству региона предстоит в ближайшие годы предпринять максимум усилий, чтобы изменить сложившиеся демографические тренды, продолжить добиваться увеличения продолжительности жизни людей в Тульской области.
 
Тульская областьТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала