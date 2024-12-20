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РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - РИА Новости, 20.12.2024
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T22:37:00+03:00
2024-12-20T22:37:00+03:00
2024-12-20T22:59:00+03:00
общество
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
skype
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ", — сказали в ведомстве.Там добавили, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.По данным на сайте регулятора, мессенджер был внесен в перечень 19 декабря 2024 года. Аналогичная запись относится к платформе Skype.Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.
https://ria.ru/20241205/megafon-1987505489.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., skype, технологии
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), WhatsApp Inc., Skype, Технологии
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации