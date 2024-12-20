https://ria.ru/20241220/media-1990541372.html

РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - РИА Новости, 20.12.2024

РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T22:37:00+03:00

2024-12-20T22:37:00+03:00

2024-12-20T22:59:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

skype

технологии

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ", — сказали в ведомстве.Там добавили, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.По данным на сайте регулятора, мессенджер был внесен в перечень 19 декабря 2024 года. Аналогичная запись относится к платформе Skype.Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.

https://ria.ru/20241205/megafon-1987505489.html

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2024

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., skype, технологии