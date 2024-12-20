Рейтинг@Mail.ru
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 20.12.2024 (обновлено: 22:59 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/media-1990541372.html
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - РИА Новости, 20.12.2024
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T22:37:00+03:00
2024-12-20T22:59:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
skype
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_3886b19bbd011b2039eda47cf111e325.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ", — сказали в ведомстве.Там добавили, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.По данным на сайте регулятора, мессенджер был внесен в перечень 19 декабря 2024 года. Аналогичная запись относится к платформе Skype.Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.
https://ria.ru/20241205/megafon-1987505489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_448:103:2958:1986_1920x0_80_0_0_ebba7052b917174ebdd01e69c1a38de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., skype, технологии
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), WhatsApp Inc., Skype, Технологии
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ", — сказали в ведомстве.
Там добавили, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.
По данным на сайте регулятора, мессенджер был внесен в перечень 19 декабря 2024 года. Аналогичная запись относится к платформе Skype.
Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.
Вывеска Мегафон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи
5 декабря, 13:24
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.SkypeТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала