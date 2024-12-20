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Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании танкера - РИА Новости, 20.12.2024
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15:48 20.12.2024 (обновлено: 15:55 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mazut-1990436027.html
Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании танкера
Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании танкера - РИА Новости, 20.12.2024
Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании танкера
Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:48:00+03:00
2024-12-20T15:55:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
морская спасательная служба
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
черное море
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, сообщили в оперштабе Кубани."Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212". Специалисты Морской спасательной службы обнаружили и осмотрели носовую часть потерпевшего крушение судна. Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/mazut-1990435712.html
керченский пролив
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, морская спасательная служба, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), черное море
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Морская спасательная служба, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Черное море
Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании танкера

Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании "Волгонефть 212"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, сообщили в оперштабе Кубани.
"Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212". Специалисты Морской спасательной службы обнаружили и осмотрели носовую часть потерпевшего крушение судна. Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В районе заповедника в Анапе выявили очаги выброса мазута
Вчера, 15:47
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливМорская спасательная службаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Черное море
 
 
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