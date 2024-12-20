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Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком - РИА Новости, 21.12.2024
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23:55 20.12.2024 (обновлено: 10:19 21.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mask-1990545275.html
Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком
Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком - РИА Новости, 21.12.2024
Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и заявил, что тот... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-20T23:55:00+03:00
2024-12-21T10:19:00+03:00
в мире
германия
будапешт
илон маск
олаф шольц
роберт хабек
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку. "Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак", - написал Маск, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Ранее Маск уже позволял себе подобные высказывания в адрес немецкого канцлера - на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре он назвал его глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, будапешт, илон маск, олаф шольц, роберт хабек, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Будапешт, Илон Маск, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Теракт в Магдебурге
Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком

Маск после теракта в Германии призвал Шольца немедленно уйти в отставку

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку.
"Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак", - написал Маск, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
Ранее Маск уже позволял себе подобные высказывания в адрес немецкого канцлера - на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре он назвал его глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
Вчера, 11:31
 
В миреГерманияБудапештИлон МаскОлаф ШольцРоберт ХабекТеракт в Магдебурге
 
 
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