https://ria.ru/20241220/mask-1990545275.html

Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком

Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком - РИА Новости, 21.12.2024

Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и заявил, что тот... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-20T23:55:00+03:00

2024-12-20T23:55:00+03:00

2024-12-21T10:19:00+03:00

в мире

германия

будапешт

илон маск

олаф шольц

роберт хабек

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку. "Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак", - написал Маск, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Ранее Маск уже позволял себе подобные высказывания в адрес немецкого канцлера - на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре он назвал его глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-20T23:55 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, будапешт, илон маск, олаф шольц, роберт хабек, теракт в магдебурге