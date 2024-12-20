Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком
Маск после теракта в Германии призвал Шольца немедленно уйти в отставку
© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
Ранее Маск уже позволял себе подобные высказывания в адрес немецкого канцлера - на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре он назвал его глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.