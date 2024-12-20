Рейтинг@Mail.ru
Маск задался вопросом, жив ли Байден - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 20.12.2024 (обновлено: 21:32 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mask-1990529700.html
Маск задался вопросом, жив ли Байден
Маск задался вопросом, жив ли Байден - РИА Новости, 20.12.2024
Маск задался вопросом, жив ли Байден
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:16:00+03:00
2024-12-20T21:32:00+03:00
в мире
сша
джо байден
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден.Таким образом он прокомментировал сообщение одного из пользователей, который написал, что на данный момент единственное, что Байден делает в духе президента, это "разграбляет казну". "Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?" — поинтересовался Маск.В конце июля Маск уже присоединялся к ряду американских политиков и пользователей Сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID-19, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.
https://ria.ru/20241217/musk-1989782957.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0db492e386b71e561fdc131b4a809472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск задался вопросом, жив ли Байден

Маск заметил, что Байдена давно не видно на публике и поинтересовался, жив ли он

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден.
Таким образом он прокомментировал сообщение одного из пользователей, который написал, что на данный момент единственное, что Байден делает в духе президента, это "разграбляет казну".
«
"Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?" — поинтересовался Маск.
В конце июля Маск уже присоединялся к ряду американских политиков и пользователей Сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID-19, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск одним словом отреагировал на "рекорд" Байдена
17 декабря, 19:45
 
В миреСШАДжо БайденИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала