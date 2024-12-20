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Маск задался вопросом, жив ли Байден
Маск задался вопросом, жив ли Байден - РИА Новости, 20.12.2024
Маск задался вопросом, жив ли Байден
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:16:00+03:00
2024-12-20T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден.Таким образом он прокомментировал сообщение одного из пользователей, который написал, что на данный момент единственное, что Байден делает в духе президента, это "разграбляет казну". "Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?" — поинтересовался Маск.В конце июля Маск уже присоединялся к ряду американских политиков и пользователей Сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID-19, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.
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в мире, сша, джо байден, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск задался вопросом, жив ли Байден
Маск заметил, что Байдена давно не видно на публике и поинтересовался, жив ли он