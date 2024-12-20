Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 20.12.2024 (обновлено: 13:17 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mask-1990349233.html
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев - РИА Новости, 20.12.2024
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
Только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ, написал американский предприниматель Илон Маск в соцести X, сделав репост сообщения... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:31:00+03:00
2024-12-20T13:17:00+03:00
в мире
германия
илон маск
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ, написал американский предприниматель Илон Маск в соцести X, сделав репост сообщения политической активистки из Германии."Только АдГ спасет Германию", — отметил он.Девушка раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца и написала, что тот "в ужасе от идеи, что Германии следует последовать примеру Илона Маска и (аргентинского лидера — ред.) Хавьера Милея". Кроме того, она указала на то, что Мерц отказывается от диалога с "АдГ". Сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель уже прокомментировала сообщение Маска в соцести и ответила, что он совершенно прав. Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале. По данным последнего опроса института Infratest Dimap для телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 33% избирателей, "Альтернативу для Германии" - 19%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 14%, "Зеленых" — 14%, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — 5%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 3% респондентов, они рискуют не попасть в парламент.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html
https://ria.ru/20241110/mask-1982945052.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, ard
В мире, Германия, Илон Маск, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, ARD
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев

Маск назвал "Альтернативу для Германии" единственным спасением для Германии

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ, написал американский предприниматель Илон Маск в соцести X, сделав репост сообщения политической активистки из Германии.
"Только АдГ спасет Германию", — отметил он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября, 01:08
Девушка раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца и написала, что тот "в ужасе от идеи, что Германии следует последовать примеру Илона Маска и (аргентинского лидера — ред.) Хавьера Милея". Кроме того, она указала на то, что Мерц отказывается от диалога с "АдГ".
Сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель уже прокомментировала сообщение Маска в соцести и ответила, что он совершенно прав.
Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
По данным последнего опроса института Infratest Dimap для телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 33% избирателей, "Альтернативу для Германии" - 19%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 14%, "Зеленых" — 14%, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — 5%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 3% респондентов, они рискуют не попасть в парламент.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Маск назвал вице-президента Германии глупцом
10 ноября, 16:30
 
В миреГерманияИлон МаскФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала