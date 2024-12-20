Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
Маск назвал "Альтернативу для Германии" единственным спасением для Германии
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ, написал американский предприниматель Илон Маск в соцести X, сделав репост сообщения политической активистки из Германии.
"Только АдГ спасет Германию", — отметил он.
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Девушка раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца и написала, что тот "в ужасе от идеи, что Германии следует последовать примеру Илона Маска и (аргентинского лидера — ред.) Хавьера Милея". Кроме того, она указала на то, что Мерц отказывается от диалога с "АдГ".
Сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель уже прокомментировала сообщение Маска в соцести и ответила, что он совершенно прав.
Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
По данным последнего опроса института Infratest Dimap для телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 33% избирателей, "Альтернативу для Германии" - 19%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 14%, "Зеленых" — 14%, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — 5%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 3% респондентов, они рискуют не попасть в парламент.
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