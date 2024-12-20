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Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 20.12.2024 (обновлено: 09:59 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост Владимира Зеленского о "принуждении России к миру". Зеленский... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:35:00+03:00
2024-12-20T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
европейский совет
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост Владимира Зеленского о "принуждении России к миру". Зеленский написал, что на заседании Европейского совета обсуждались гарантии безопасности для Украины. Он утверждает, что вместе с Америкой Европа якобы способна оказать давление на Россию, чтобы добиться "реального мира". "Уровень безумия в вашем правительстве и в европейском руководстве непостижим", — написал Малинен. В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, европейский совет, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Европейский совет, Владимир Путин
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России

Профессор Малинен обвинил власти Украины в безумии после слов Зеленского о РФ

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост Владимира Зеленского о "принуждении России к миру".

Зеленский написал, что на заседании Европейского совета обсуждались гарантии безопасности для Украины. Он утверждает, что вместе с Америкой Европа якобы способна оказать давление на Россию, чтобы добиться "реального мира".
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"Уровень безумия в вашем правительстве и в европейском руководстве непостижим", — написал Малинен.

В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропейский советВладимир Путин
 
 
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