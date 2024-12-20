Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России
Профессор Малинен обвинил власти Украины в безумии после слов Зеленского о РФ
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост Владимира Зеленского о "принуждении России к миру".
Зеленский написал, что на заседании Европейского совета обсуждались гарантии безопасности для Украины. Он утверждает, что вместе с Америкой Европа якобы способна оказать давление на Россию, чтобы добиться "реального мира".
Зеленский написал, что на заседании Европейского совета обсуждались гарантии безопасности для Украины. Он утверждает, что вместе с Америкой Европа якобы способна оказать давление на Россию, чтобы добиться "реального мира".
"Уровень безумия в вашем правительстве и в европейском руководстве непостижим", — написал Малинен.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.