Макрон продлил визит на Майотту
Макрон продлил визит на Майотту, несмотря на прохладный прием
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон продлил визит на остров Майотту, опустошенный циклоном "Шидо", несмотря на прохладный прием со стороны жителей заморского департамента, передает агентство Франс Пресс.
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"Я решил переночевать здесь, потому что чувствовал, что отъезд в тот же день мог бы закрепить идею, что мы "приезжаем, смотрим, уезжаем". Это знак уважения", - заявил Макрон журналистам в четверг вечером.
Ожидается, что в пятницу Макрон покинет Мамудзу – административный центр французского департамента в Индийском океане, чтобы посетить самые отдаленные населенные пункты острова, которые испытывают трудности с энергоснабжением, питьевой водой и продуктами питания.
В четверг во время прогулок по столице Майотты президент сталкивался с гневом и отчаянием местных жителей, которые скандировали требования о его отставке. "Виноват циклон, а не я", - оправдывался президент.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что число жертв циклона "Шидо" на Майотте увеличилось до 31, около 1,4 тысячи человек пострадали. Президент Макрон объявил 23 декабря днём национального траура.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в архипелаге Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
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