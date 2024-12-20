https://ria.ru/20241220/makron-1990307408.html

Макрон продлил визит на Майотту

Макрон продлил визит на Майотту - РИА Новости, 20.12.2024

Макрон продлил визит на Майотту

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил визит на остров Майотту, опустошенный циклоном "Шидо", несмотря на прохладный прием со стороны жителей заморского... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:23:00+03:00

2024-12-20T07:23:00+03:00

2024-12-20T07:23:00+03:00

в мире

франция

майотта

индийский океан

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон продлил визит на остров Майотту, опустошенный циклоном "Шидо", несмотря на прохладный прием со стороны жителей заморского департамента, передает агентство Франс Пресс. Ради посещения Майотты Макрон пропустил состоявшийся в четверг саммит ЕС в Брюсселе. "Я решил переночевать здесь, потому что чувствовал, что отъезд в тот же день мог бы закрепить идею, что мы "приезжаем, смотрим, уезжаем". Это знак уважения", - заявил Макрон журналистам в четверг вечером. Ожидается, что в пятницу Макрон покинет Мамудзу – административный центр французского департамента в Индийском океане, чтобы посетить самые отдаленные населенные пункты острова, которые испытывают трудности с энергоснабжением, питьевой водой и продуктами питания. В четверг во время прогулок по столице Майотты президент сталкивался с гневом и отчаянием местных жителей, которые скандировали требования о его отставке. "Виноват циклон, а не я", - оправдывался президент. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что число жертв циклона "Шидо" на Майотте увеличилось до 31, около 1,4 тысячи человек пострадали. Президент Макрон объявил 23 декабря днём национального траура. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в архипелаге Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

https://ria.ru/20241215/shido-1989335981.html

https://ria.ru/20241217/makron-1989706885.html

франция

майотта

индийский океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, майотта, индийский океан, эммануэль макрон, евросоюз